Около 6,5 тыс. человек в Москве участвуют в акции против ограничений в Интернете

Порядка 6,5 тыс человек участвуют в воскресенье в согласованной акции против ограничений в Интернете в Москве.

"В центре Москвы на проспекте Академика Сахарова проходит согласованное публичное мероприятие. В акции принимают участие около 6500 человек", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка МВД.

"Полиция и Росгвардия обеспечивают охрану правопорядка и общественной безопасности", - сказал сотрудник пресс-службы.