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Около 6,5 тыс. человек в Москве участвуют в акции против ограничений в Интернете

10.03.2019 15:22 — Разное | Интерфакс  
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Порядка 6,5 тыс человек участвуют в воскресенье в согласованной акции против ограничений в Интернете в Москве.

"В центре Москвы на проспекте Академика Сахарова проходит согласованное публичное мероприятие. В акции принимают участие около 6500 человек", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка МВД.

"Полиция и Росгвардия обеспечивают охрану правопорядка и общественной безопасности", - сказал сотрудник пресс-службы.

 
 
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Порядка 6,5 тыс человек участвуют в воскресенье в согласованной акции против ограничений в Интернете в Москве. "В центре Москвы на проспекте Академика Сахарова...
 
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