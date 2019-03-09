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Около 6,5 тыс. человек в Москве участвуют в акции против ограничений в Интернете
Порядка 6,5 тыс человек участвуют в воскресенье в согласованной акции против ограничений в Интернете в Москве.
"В центре Москвы на проспекте Академика Сахарова проходит согласованное публичное мероприятие. В акции принимают участие около 6500 человек", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка МВД.
"Полиция и Росгвардия обеспечивают охрану правопорядка и общественной безопасности", - сказал сотрудник пресс-службы.
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Порядка 6,5 тыс человек участвуют в воскресенье в согласованной акции против ограничений в Интернете в Москве. "В центре Москвы на проспекте Академика Сахарова...
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