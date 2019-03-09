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В авиакатастрофе в Эфиопии погибли граждане 33 стран, в том числе россияне

10.03.2019 16:49 — Разное | СТВ  
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Новости Эфиопии. В Эфиопии потерпел крушение пассажирский «Боинг». Власти страны заявили, что выживших в авиакатастрофе нет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В авиакатастрофе в Эфиопии погибли граждане 33 стран, в том числе россияне

В авиакатастрофе в Эфиопии погибли граждане 33 стран, в том числе россияне

Погибли 149 пассажиров и 8 членов экипажа. На борту лайнера находились граждане 33 стран, в том числе Эфиопии, Кении, России, Британии, Франции, Канады и США.

В Эфиопии разбился пассажирский самолёт: на борту было более 150 человек

Воздушное судно исчезло с радаров буквально через несколько минут после вылета. К этому моменту самолет успел подняться на высоту более 2,5 километров. Стало известно, что пилот сообщил о трудностях и запрашивал разрешение вернуться в аэропорт. Кроме того, специалисты рассказали, что после взлета у лайнера была неустойчивая вертикальная высота. Это и могло стать причиной крушения.

Расследование трагедии продолжается. На месте крушения ведется поисковая операция.

В авиакатастрофе в Эфиопии погибли граждане 33 стран, в том числе россияне

В авиакатастрофе в Эфиопии погибли граждане 33 стран, в том числе россияне

В авиакатастрофе в Эфиопии погибли граждане 33 стран, в том числе россияне
 
 
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Новости Эфиопии. В Эфиопии потерпел крушение пассажирский «Боинг». Власти страны заявили, что выживших в авиакатастрофе нет, сообщили в программе Новости «24 часа»...
 
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