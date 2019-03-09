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Прощёное воскресенье. Время наладить отношения с обидчиками
Новости Беларуси. 10 марта православные верующие отмечают Прощеное Воскресенье. Это последний день перед Великим Постом – самым радостным и самым строгим периодом в жизни христиан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сегодня священники призывают мысленно покаяться и простить друг другу все обиды, чтобы с чистой душой начать Пост. В храмах читается Евангелие с частью из Нагорной Проповеди Христа.
Иерей Иоанн Парфёнов, клирик Минского Свято-Духового кафедрального собора:
Церковь сегодня напоминает верующим и об одном из самых известных и драматических событий Ветхого Завета – вкушении запрещенного плода и изгнании Адама и Евы из рая.
Утром и днем в храмах проходят торжественные службы. А уже вечером (церковные сутки начинаются с 18.00) будет совершен особый чин прощения.
Примириться с обидчиками сегодня обязательно каждому, первым сказать простое и важное слово «Прости».
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Новости Беларуси. 10 марта православные верующие отмечают Прощеное Воскресенье. Это последний день перед Великим Постом – самым радостным и самым строгим периодом...
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