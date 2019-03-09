ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Прощёное воскресенье. Время наладить отношения с обидчиками

10.03.2019 16:29 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. 10 марта православные верующие отмечают Прощеное Воскресенье. Это последний день перед Великим Постом – самым радостным и самым строгим периодом в жизни христиан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Прощёное воскресенье. Время наладить отношения с обидчиками

Сегодня священники призывают мысленно покаяться и простить друг другу все обиды, чтобы с чистой душой начать Пост. В храмах читается Евангелие с частью из Нагорной Проповеди Христа. 

Прощёное воскресенье. Время наладить отношения с обидчиками

Иерей Иоанн Парфёнов, клирик Минского Свято-Духового кафедрального собора: 
Делая первые шаги на пути поста, мы просим друг у друга прощения, понимая, что впереди предстоит долгий путь покаяния. Стараемся простить искренне. Нам важно помнить, что Господь говорил: «Каким судом судите, таким и вас будут судить». Поэтому нам важно искренне простить, чтобы в нашем покаянии Господь к нам тоже был милосерден.

Церковь сегодня напоминает верующим и об одном из самых известных и драматических событий Ветхого Завета – вкушении запрещенного плода и изгнании Адама и Евы из рая.

Утром и днем в храмах проходят торжественные службы. А уже вечером (церковные сутки начинаются с 18.00) будет совершен особый чин прощения.

Примириться с обидчиками сегодня обязательно каждому, первым сказать простое и важное слово «Прости».

Прощёное воскресенье. Время наладить отношения с обидчиками
 
 
Ссылка на источник 49
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. 10 марта православные верующие отмечают Прощеное Воскресенье. Это последний день перед Великим Постом – самым радостным и самым строгим периодом...
 
Новости дня
Новости разные
 
Ожидания властей: зарплаты от 600 рублей. Реальность: 72% вакансий с зарплатой меньше этой суммы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.03.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
10.03.2019
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика