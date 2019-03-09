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В Польше штормовой ветер срывал крыши, ломал столбы и деревья: последствия в 6 фото

10.03.2019 16:13 — Разное | СТВ  
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Новости Польши. В Польше штормовой ветер оставил без электричества около 150 тысяч жителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Стихия затронула семь воеводств.

Сильный ураган обрывал линии электропередачи, срывал крыши, ломал столбы и деревья. В адрес спасателей поступило несколько сотен сообщений. По прогнозам синоптиков, штормовой ветер продолжит испытывать страну еще сутки.

В Польше штормовой ветер срывал крыши, ломал столбы и деревья: последствия в 6 фото

В Польше штормовой ветер срывал крыши, ломал столбы и деревья: последствия в 6 фото
Фото. В Польше штормовой ветер оставил без электричества около 150 тысяч жителей
В Польше штормовой ветер срывал крыши, ломал столбы и деревья: последствия в 6 фото
Фото. Последствия сильного ветра в Польше
В Польше штормовой ветер срывал крыши, ломал столбы и деревья: последствия в 6 фото
Фото. Последствия сильного ветра в Польше
В Польше штормовой ветер срывал крыши, ломал столбы и деревья: последствия в 6 фото
Фото. Последствия сильного ветра в Польше
В Польше штормовой ветер срывал крыши, ломал столбы и деревья: последствия в 6 фото
Фото. Последствия сильного ветра в Польше

 
 
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Новости Польши. В Польше штормовой ветер оставил без электричества около 150 тысяч жителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Стихия затронула семь...
 
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