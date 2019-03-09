В Польше штормовой ветер срывал крыши, ломал столбы и деревья: последствия в 6 фото

Новости Польши. В Польше штормовой ветер оставил без электричества около 150 тысяч жителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Стихия затронула семь воеводств.

Сильный ураган обрывал линии электропередачи, срывал крыши, ломал столбы и деревья. В адрес спасателей поступило несколько сотен сообщений. По прогнозам синоптиков, штормовой ветер продолжит испытывать страну еще сутки.



