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Pornhub рассказал о предпочтениях белорусок
Сервис для взрослых Pornhub в честь Международного женского дня опубликовал статистику о вкусах пользовательниц женского пола. В отчете есть данные и о белорусках.
Самой популярной у белорусок категорией стал хентай (жанр японской анимации). В России и Украине наиболее посещаемый женщинами раздел — тоже хентай, в Польше и Литве больше интересуются лесбийскими видео, а в Латвии — актерами старшего возраста.
Женская аудитория площадки в нашей стране, похоже, не сильно отличается от мужской: хентай
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Среди пользовательниц сервиса из нашей страны самой популярной категорией стал хентай.
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