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Pornhub рассказал о предпочтениях белорусок

10.03.2019 17:31 — Разное | Tut.by  
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Сервис для взрослых Pornhub в честь Международного женского дня опубликовал статистику о вкусах пользовательниц женского пола. В отчете есть данные и о белорусках.


Самой популярной у белорусок категорией стал хентай (жанр японской анимации). В России и Украине наиболее посещаемый женщинами раздел — тоже хентай, в Польше и Литве больше интересуются лесбийскими видео, а в Латвии — актерами старшего возраста.

Женская аудитория площадки в нашей стране, похоже, не сильно отличается от мужской: хентай стал самым популярным у белорусов разделом и по итогам всего 2018 года. Ранее сервис сообщал, что женщины в 2018 году составили более 29% пользователей ресурса из Беларуси, этот показатель выше среднего в мире.

 
 
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Среди пользовательниц сервиса из нашей страны самой популярной категорией стал хентай.
 
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