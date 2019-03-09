Pornhub рассказал о предпочтениях белорусок

Сервис для взрослых Pornhub в честь Международного женского дня опубликовал статистику о вкусах пользовательниц женского пола. В отчете есть данные и о белорусках.





Самой популярной у белорусок категорией стал хентай (жанр японской анимации). В России и Украине наиболее посещаемый женщинами раздел — тоже хентай, в Польше и Литве больше интересуются лесбийскими видео, а в Латвии — актерами старшего возраста.

Женская аудитория площадки в нашей стране, похоже, не сильно отличается от мужской: хентай стал самым популярным у белорусов разделом и по итогам всего 2018 года. Ранее сервис сообщал, что женщины в 2018 году составили более 29% пользователей ресурса из Беларуси, этот показатель выше среднего в мире.