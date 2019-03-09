Бум потребительского кредитования в Беларуси выдыхается

В валовом выражении данная задолженность составила на 1 февраля 2019 года 4 441,6 млн. рублей. В декабре 2018 года ее прирост также был примерно в 2 раза больше, чем в январе 2019 года.





В то же время, объем кредитов, предоставленных белорусскими банками на финансирование недвижимости в белорусских рублях, в январе текущего года увеличился на 77,2 млн. рублей (1,1%) и достиг 7 245,4 млн. рублей. Это немного выше, чем прирост в январе 2018 года.





Однако по сравнению с декабрем прошлого года задолженность в январе текущего года увеличилась намного меньше, чем год назад, когда она приросла на 104,5 млн. рублей. То есть, и здесь наблюдается замедление.





В отличие от физических лиц, юридические лица свою задолженность по кредитам в январе сократили. Объем кредитов коммерческим государственным предприятиям в белорусских рублях вырос на 30,2 млн. рублей, то есть на 0,6%, и составил 5 124,2 млн. рублей, но задолженность по кредитам предприятий частного сектора сократилась значительнее: на 61,1 млн. рублей (1,1%) — до 5 753,2 млн. рублей. Подобная динамика является сезонным явлением, в январе 2018 года картина была примерно такой же.





То же самое наблюдалось и с кредитованием в иностранной валюте. Задолженность по таким кредитам государственных предприятий в январе 2019 года увеличилась на 77,8 млн. долларов (1,5%) и достигла 5 358,4 млн. долларов. А задолженность частных предприятий сократилась на 80,8 млн. долларов (2,2%) — до 3 663,7 млн. долларов.









А вот задолженность небанковских кредитно-финансовых организаций в иностранной валюте в январе текущего года увеличилась в намного меньшей степени, чем год назад: всего на 5,5 млн. долларов (0,5%) — до 840,1 млн. долларов.





Задолженность таких организаций в белорусских рублях сократилась в большей степени, чем в январе 2018 года: на 14,5 млн. рублей (5,5%) — до 247 млн. рублей. Такая динамика данных задолженностей указывает на возможное замедление темпов роста лизинговых операций.





В целом задолженность по кредитам секторов экономики белорусским коммерческим банкам за январь выросла на 78,6 млн. рублей (0,2%) и составила на 1 февраля 44 139,6 млн. рублей. Это намного меньше, чем год назад, что указывает на замедление белорусской экономики.