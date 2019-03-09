Ожидания властей: зарплаты от 600 рублей. Реальность: 72% вакансий с зарплатой меньше этой суммы

В целом по стране средние зарплаты ниже 600 рублей в январе были соцработников, работников культуры, а также парикмахерских и салонов красоты. В отдельных областях, средние зарплаты тех же работников культуры едва превышали 500 рублей. И это суммы до уплаты налогов, на руки получается еще меньше. Напомним, зарплата в двух самых бедных районах в январе была до 600 рублей.





И если в целом в общереспубликанском банке вакансий сейчас значится около 81,2 тысячи предложений от нанимателей, то в почти 53,4 тысячи из них — на зарплату до 600 рублей. В некоторых случаях это вакансии неполную ставку.





Так, для водителей автомобилей актуальны почти 2,5 тысячи вакансий с зарплатой до 600 рублей, для медсестер — 2,9 тысячи, для врачей — 2,1 тысячи, уборщиков помещений — почти 1,5 тысячи.









К примеру, в Минске вакансий с зарплатой до 600 рублей — 9,3 тысячи, в Минской области — почти 11,2 тысячи, в Витебской — почти 6,4 тысячи, в Могилевской — 6,8 тысячи.





Ранее в Федерации профсоюзов в ноябре 2018 года заявляли, что проблема крайне низких зарплат актуальна для 6 районов Витебской и Могилевской областей. В мае прошлого года подобных регионов было 35, но за несколько месяцев там удалось повысить уровень благосостояния.