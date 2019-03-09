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Ожидания властей: зарплаты от 600 рублей. Реальность: 72% вакансий с зарплатой меньше этой суммы
«По некоторым районам все не очень хорошо. Зарплата меньше 600 рублей — это неправильно», — заявил ранее первый вице-премьер Александр Турчин. Тем временем в общереспубликанском банке вакансий сейчас значится 81,2 тысячи предложений от нанимателей. И в большинстве случаев — около 72% — с зарплатой до 600 рублей.
В целом по стране средние зарплаты ниже 600 рублей в январе были соцработников, работников культуры, а также парикмахерских и салонов красоты. В отдельных областях, средние зарплаты тех же работников культуры едва превышали 500 рублей. И это суммы до уплаты налогов, на руки получается еще меньше. Напомним, зарплата в двух самых бедных районах в январе была до 600 рублей.
И если в целом в общереспубликанском банке вакансий сейчас значится около 81,2 тысячи предложений от нанимателей, то в почти 53,4 тысячи из них — на зарплату до 600 рублей. В некоторых случаях это вакансии неполную ставку.
Так, для водителей автомобилей актуальны почти 2,5 тысячи вакансий с зарплатой до 600 рублей, для медсестер — 2,9 тысячи, для врачей — 2,1 тысячи, уборщиков помещений — почти 1,5 тысячи.
К примеру, в Минске вакансий с зарплатой до 600 рублей — 9,3 тысячи, в Минской области — почти 11,2 тысячи, в Витебской — почти 6,4 тысячи, в Могилевской — 6,8 тысячи.
Ранее в Федерации профсоюзов в ноябре 2018 года заявляли, что проблема крайне низких зарплат актуальна для 6 районов Витебской и Могилевской областей. В мае прошлого года подобных регионов было 35, но за несколько месяцев там удалось повысить уровень благосостояния.
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«По некоторым районам все не очень хорошо. Зарплата меньше 600 рублей — это неправильно», — заявил ранее первый вице-премьер Александр Турчин. Тем временем в...
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