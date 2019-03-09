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Белорусы снова среди нелюбимых поляками народов. Белорусский поляк и польская белоруска объясняют, почему

10.03.2019 17:10 — Разное | Партизан  
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Белорусы второй год подряд входят в число нелюбимых поляками народов. По сравнению с 2018 годом симпатия выросла, но с неприязнью к белорусам относится почти треть поляков.



Результаты социологических исследований опубликовала одна из крупнейших польских лабораторий «Центр исследования общественного мнения» (CBOS). Больше всего поляки любят чехов — 56% опрошенных заявили, что относится к ним с симпатией. Далее, как и в прошлом году, идут итальянцы (55%), словаки и венгры (53%). Симпатия к этим нациям выросла за год на более чем 10%. За ними американцы, англичане, хорваты, датчане, французы, финны, болгары.

Результаты опроса в прошлом году показали очень невеселую картину относительно белорусов. В симпатии к ним признались всего 21% поляков. С 2017 года падение составило рекордные 16%. По сравнению с прошлогодним исследованием, в этом году симпатия к белорусам выросла, но и так не достигла уровня двухлетней давности.

Белорусы снова ближе к концу списка с результатом — 31%. Почти аналогичное отношение у поляков к китайцам и евреям. Высокой остается неприязнь к белорусам. В этом призналась почти треть опрошенных — 27%. Интересно, что симпатия к немцам, у которых с поляками было много исторических конфликтов, выше, чем к белорусам — 36%.

К украинцам у поляков аналогичный уровень симпатии, что и к белорусам, но нетерпимость выше — 41%. Еще хуже поляки относятся к россиянам: 28% с симпатией, 43% с нетерпимостью.

После россиян список закрывают румыны, цыгане и арабы.
 
Тем не менее, как объясняет в комментарии к исследованию лаборатория CBOS, в этом году зафиксировано улучшение отношения поляков почти ко всем нациям.

«Значительно уменьшился процент опрошенных, которые негативно относятся к россиянам и белорусам», — подчеркивают социологи.

Почему поляки относятся с такой прохладой к белорусам, когда оба народа веками жили в одном государстве — Речи Посполитой — и не имели исторических конфликтов, аналогичных польско-немецким, или украинско-польским? С этим вопросом Свобода обратилась к представителям белорусского меньшинства в Польше, и польскому в ​​Беларуси.
 
Анна Кондратюк, писательница, журналистка белорусскоязычного еженедельника «Нива» в Белостоке


— Даже не знаю, как такое возможно. У меня много друзей поляков. Мой личный опыт свидетельствует о том, что у поляков нет отрицательных чувств к белорусам. Если говорить о конкретно этих цифрах, то думаю, что здесь имеет влияние чувство бывшего колониализма. Поляки еще не забыли, что часть Беларуси и Украины принадлежали некогда им и что они чувствовали себя там лучше. Потеря контактов имеет также свою цену. Ведь если люди знают друг-друга, когда встречаются, тогда они имеют другое восприятие и симпатию. Беларусь находится около Польши, но поляки мало знают о Беларуси, слабо знают белорусский язык. Мало переводов белорусской литературы, нет широкого культурного обмена. Белорусская «мягкая сила» в Польше очень слабая. Механизмы, которые должны сближать народы, в этом случае просто не работают.

Анджей Писальник, секретарь Главного правления Союза поляков Беларуси, редактор польскоязычного портала znadniemna.pl в Гродно
 

— Мне кажется, что поляки в своем большинстве, что и доказывает опрос, скорее относятся к белорусам с симпатией. Если есть какие-то сдвиги в негативную сторону, то они имеют непрочный характер и обусловлены политическими, либо геополитическими обстоятельствами. Среди последних можно вспомнить близкие отношения и сотрудничество Беларуси с Россией, которая в Польше воспринимается, как страна-агрессор. Также на восприятие белорусов поляками влияет то, что они регулярно слышат, как белорусское государство дискриминирует польское меньшинство в Беларуси, а также удаляет из страны польских ксендзов.

Исследование лаборатории CBOS было проведено в январе 2019 года. В нем приняли участие 928 человек. Об отношении белорусов к другим нациям свидетельствуют опубликованные результаты опроса Информационно-аналитический центр при Администрации президента.

ИАЦ спросил у белорусов об отношениях к другим народам. Наиболее положительных эмоций опрошенные имеют к россиянам — 89,5%, 9,5% относятся к ним нейтрально, а 0,5% — отрицательно. 73% опрошенных положительно относятся к украинцам, 23% — нейтрально, а 2,5% — отрицательно. К полякам положительно относятся 64%, 30,5% — нейтрально, а 4% — негативно. Приблизительно такие симпатии и антипатии у белорусов к латышам и литовцам.

 
Теги: Гродно
 
 
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Белорусы второй год подряд входят в число нелюбимых поляками народов. По сравнению с 2018 годом симпатия выросла, но с неприязнью к белорусам относится почти треть...
 
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