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По будням тоже нельзя: в Бресте власти вновь запретили митинги против аккумуляторного завода
Чиновники в очередной раз ясно дали понять - митинг против завода они больше никогда не разрешат. Активисты готовят новые заявки.
Sputnik.by
Брестский горисполком запретил проведение митингов против строительства под Брестом аккумуляторного завода, которые его организаторы хотели провести в будний день в парке воинов-интернационалистов. Заявки подавались на все рабочие дни, с 11 по 15 марта, сообщил
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«Не представляю, какую санитарную рубку можно осуществлять на площадке перед сценой в парке, если на этом месте нет никаких растений и вообще площадка с твердым покрытием. Очевидно, что это надуманный повод, чтобы не дать нам провести митинг против аккумуляторного завода», – прокомментировал отказ правозащитник.
За время протестов против завода были поданы заявки на проведение более 90 массовых мероприятий против завода: митингов, пикетов, демонстраций. Удовлетворили только одну – митинг «Брестчанки против свинца» прошел в апреле прошлого года и собрал около 2 000 человек.
Из-за невозможности высказать свой протест открыто брестчане и жители района больше года кормят голубей на площади Ленина по воскресеньям и тем самым привлекают внимание властей и общественности к вопросам строительства этого предприятия. Активисты заявляют о многочисленных нарушениях в ходе реализации этого проекта. Чиновники и представители завода утверждают, что никаких нарушений нет.
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Чиновники в очередной раз ясно дали понять - митинг против завода они больше никогда не разрешат. Активисты готовят новые заявки.
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