По будням тоже нельзя: в Бресте власти вновь запретили митинги против аккумуляторного завода

«Брестской газете» правозащитник Роман Кисляк. На этот раз власти отказали под предлогом того, что в эти дни в парке будет благоустройство территории, а конкретно – санитарная рубка. Брестский горисполком запретил проведение митингов против строительства под Брестом аккумуляторного завода, которые его организаторы хотели провести в будний день в парке воинов-интернационалистов. Заявки подавались на все рабочие дни, с 11 по 15 марта, сообщилправозащитник Роман Кисляк. На этот раз власти отказали под предлогом того, что в эти дни в парке будет благоустройство территории, а конкретно – санитарная рубка.





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«Не представляю, какую санитарную рубку можно осуществлять на площадке перед сценой в парке, если на этом месте нет никаких растений и вообще площадка с твердым покрытием. Очевидно, что это надуманный повод, чтобы не дать нам провести митинг против аккумуляторного завода», – прокомментировал отказ правозащитник.





За время протестов против завода были поданы заявки на проведение более 90 массовых мероприятий против завода: митингов, пикетов, демонстраций. Удовлетворили только одну – митинг «Брестчанки против свинца» прошел в апреле прошлого года и собрал около 2 000 человек.





Из-за невозможности высказать свой протест открыто брестчане и жители района больше года кормят голубей на площади Ленина по воскресеньям и тем самым привлекают внимание властей и общественности к вопросам строительства этого предприятия. Активисты заявляют о многочисленных нарушениях в ходе реализации этого проекта. Чиновники и представители завода утверждают, что никаких нарушений нет.