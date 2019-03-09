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Белорусских католиков призвали молиться за митрополита Кондрусевича: он в больнице

10.03.2019 16:44 — Разное | Партизан  
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В связи с запланированной хирургической операцией на позвоночнике с 10 марта архиепископ Тадеуш Кондрусевич, Митрополит Минско-Могилевский, будет находиться в больнице, сообщает сайт Catholic.by.

Белорусских католиков призвали молиться за митрополита Кондрусевича: он в больнице
Редакция портала обратилась с просьбой ко всем своим читателям - верующим и людям доброй воли, - чтобы в своих молитвах, а также великопостных постановлениях особым образом помнили об архиепископе и молились, прося об успешной операции и скорейшем возвращении здоровья.

Во время отсутствия митрополита Кондрусевича те обязанности, которые позволяет каноническое право, будет исполнять генеральный викарий - епископ Юрий Кособуцкий.
 
 
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В связи с запланированной хирургической операцией на позвоночнике с 10 марта архиепископ Тадеуш Кондрусевич, Митрополит Минско-Могилевский, будет находиться в...
 
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