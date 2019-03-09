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Белорусских католиков призвали молиться за митрополита Кондрусевича: он в больнице
В связи с запланированной хирургической операцией на позвоночнике с 10 марта архиепископ Тадеуш Кондрусевич, Митрополит Минско-Могилевский, будет находиться в больнице, сообщает сайт
Редакция портала обратилась с просьбой ко всем своим читателям - верующим и людям доброй воли, - чтобы в своих молитвах, а также великопостных постановлениях особым образом помнили об архиепископе и молились, прося об успешной операции и скорейшем возвращении здоровья.
Во время отсутствия митрополита Кондрусевича те обязанности, которые позволяет каноническое право, будет исполнять генеральный викарий - епископ Юрий Кособуцкий.
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В связи с запланированной хирургической операцией на позвоночнике с 10 марта архиепископ Тадеуш Кондрусевич, Митрополит Минско-Могилевский, будет находиться в...
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