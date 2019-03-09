Белорусских католиков призвали молиться за митрополита Кондрусевича: он в больнице

Редакция портала обратилась с просьбой ко всем своим читателям - верующим и людям доброй воли, - чтобы в своих молитвах, а также великопостных постановлениях особым образом помнили об архиепископе и молились, прося об успешной операции и скорейшем возвращении здоровья.





Во время отсутствия митрополита Кондрусевича те обязанности, которые позволяет каноническое право, будет исполнять генеральный викарий - епископ Юрий Кособуцкий.