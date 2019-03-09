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«Кредит доверия не может быть многолетним». Мясникович — про низкие зарплаты и лишние кадры

10.03.2019 16:43 — Разное | Партизан  
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«Кредит доверия не может быть многолетним в условиях невысоких доходов физических лиц и при наличии трудностей с эффективным трудоустройством населения», — заявил председатель Совета Республики Михаил Мясникович, передает газета «Звязда». Среди основных проблем, по его мнению, — низкие зарплаты, лишние кадры на предприятиях, уезжающие на заработки специалисты, рост числа бедных семей.

«Кредит доверия не может быть многолетним». Мясникович — про низкие зарплаты и лишние кадры
Лишние кадры на предприятиях

— Предприятия государственные и большие частные держат избыточную численность. Это их, как правило, заставляют делать местные власти вместо создания новых рабочих мест. В результате средняя зарплата невысокая, — обращает внимание Михаил Мясникович.


Напомним, почти в каждом втором районе (если быть точным — 51 из 112) зарплаты в январе были до 700 рублей. А в двух самых бедных районах — и вовсе до 600 рублей. И это суммы до уплаты налогов, отмечает FINANCE.TUT.BY.

— Малые и средние предприятия в условиях профицита трудовых ресурсов занижают выплаты рабочим и служащим, что также негативно влияет на общественный климат. Главное для всех управленцев и депутатов — это создание новых предприятий, рост объемов производства. Инструмент для этого есть: декрет президента № 7. Его надо наполнять быстрее, с момента его принятия (ноябрь 2017 года) прошло достаточно много времени, а предпринимательского бума нет, особенно в Витебской и Могилевской областях, — отметил Михаил Мясникович.

По его словам, фактически выполнение в 2016—2018 годах программы социально-экономического развития Республики Беларусь на 2016−2020 годы по росту ВВП, ВРП в Витебской и Могилевской областях не достигло уровня 2015 года.

Про рост числа бедных семей

— Обратите особое внимание на доходы граждан, особенно семей с детьми. По Беларуси почти 2/3 семей, имеющих детей, являются малообеспеченными. Тенденции за последние годы несколько ухудшились, и численность малообеспеченных семей, имеющих детей, где душевые доходы ниже МПБ (347,74 рубля), несколько увеличилась, — заявил Михаил Мясникович.



По его мнению, «надо в работе учитывать то, что не все наши граждане предрасположены к самостоятельному ведению бизнеса, многие предпочитают работать у нанимателя, а создать нанимателя без помощи государства очень сложно».

— В наших условиях, я полагаю, нецелесообразно идти по пути абсолютного отказа в государственной поддержке предприятий. Многие модернизировались и строились, как правило, директивно и в объективно труднейших условиях, сформированных не ими. Поэтому, если некоторым хозяйствующим субъектам, выходящим из кризиса, помочь, то они внесут свой вклад в ВВП и доходы населения, стабилизацию в целом, — сказал Михаил Мясникович.

Про уезжающих на заработки, задолженность по зарплате и проблемы с демографией

— С 2017 года в стране наблюдается резкое ухудшение демографической ситуации. За два года (по предварительным данным) численность населения республики сократилась на 29,1 тысячи человек и на 1 января 2019 года составила 9 475,6 тысячи человек. Фактически мы вернулись к началу 2015 года, — отмечает Михаил Мясникович.

Он убежден, что «основное влияние на демографическую ситуацию продолжают оказывать снижение уровня рождаемости и низкий миграционный прирост, который не может восполнить естественные потери населения».

— По предварительным данным, в прошлом году в республике родилось 94,4 тысячи детей, что на 20 процентов меньше, чем в 2016 году. Уровень рождаемости снизился с 12,4 до 10 на 1000 человек населения. Это является самым низким уровнем в ЕАЭС.


За 2017 год в республике родилось 102,6 тысячи детей, что на 15,2 тысячи (на 13 процентов) меньше, чем в 2016 году. Уровень рождаемости снизился с 12,4 до 10,8 на 1000 человек населения.

Особую тревогу вызывает тот факт, что по сравнению с 2016 годом число детей, рожденных первыми, сократилось почти на 24 процента, рожденных вторыми — на 21 процент, третьими — на 13 процентов. В целом я приводил данные, минус 20 процентов. Самые худшие показатели рождаемости в Минске и Витебской области. Рекомендую рассмотреть эти вопросы у себя в Советах депутатов. Ссылки на общие недостатки не принимаются. Есть хорошие примеры: коэффициент рождаемости более высокий в течение 2011−2018 годов в Брестской, Минской и Гродненской областях, остальные резко теряют численность.

Впервые за последние 7 лет в 2018 году в республике отмечен рост смертности населения в трудоспособном возрасте. Как показал анализ данных, изменение пенсионного возраста не оказало существенного влияния на значение данного показателя. Рассмотрите каждый у себя в районе этот вопрос. Владеют ли руководители Советов этими вопросами?

— Стоит отметить проблемы и с внешней трудовой миграцией, особенно выезда людей с высоким уровнем квалификации, — отмечает Михаил Мясникович. — По данным выборочного обследования домашних хозяйств, за 2018 год число граждан, работающих за пределами республики (не меняя своего постоянного места жительства), составило 95,4 тысячи человек: это выше 2017 года. Нельзя Советам депутатов самоустраняться от текущих вопросов. Невысокая, может быть, заработная плата. Но она должна своевременно выплачиваться.

На 1 января этого года в 83 организациях была задолженность по заработной плате (в Витебской области — 70 организаций; в Гомельской — 2; в Гродненской — 1; в г. Минске — 6; в Минской — 3; в Могилевской — 1).

— За 2018 год выявлено 2618 фактов нарушения нанимателями сроков выплаты заработной платы. А где в этот момент находились депутаты, которые представляют интересы своих избирателей, профсоюзы? — сказал Михаил Мясникович.

Какие районы попали в отстающие

— 31 район нашей страны является территорией, отстающей по уровню социально-экономического развития, — более четверти районов страны. Эта цифра говорит сама за себя, — отмечает Михаил Мясникович.

Таких районов три в Брестской области (Ганцевичский, Дрогичинский, Малоритский); семь — в Витебской (Городокский, Лиозненский, Миорский, Сенненский, Ушачский, Шарковщинский, Шумилинский); восемь — в Гомельской (Ветковский, Добрушский, Кормянский, Лельчицкий, Лоевский, Наровлянский, Петриковский, Чечерский); три — в Гродненской (Вороновский, Зельвенский, Свислочский); три — в Минской (Клецкий, Копыльский, Любанский); в Могилевской области — Глусский, Кировский, Краснопольский, Славгородский, Хотимский, Чаусский, Чериковский.

— Дать людям землю под строительство жилья, дать кредиты молодым семьям с детьми. Дать также землю под строительство объектов сферы услуг и производства. Отменить административный жим по отношению к инвесторам.

 
Теги: Минск
 
 
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