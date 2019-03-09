Отметили славный юбилей

Со словами благодарности к ветеранам педагогического труда и членам коллектива обратилась выпускница школы, а ныне ее руководитель Т.Н. Прокопенкова. Свое выступление Татьяна Николаевна начала с экскурса по ярким страницам истории учреждения и выразила признательность Н.А. Беликовой, 28 лет трудившейся на благо школы. Талантливый педагог и бывший директор, Наталия Алексеевна подарила путевку в жизнь не одному поколению выпускников.

Выпускница школы – начальник Главного управления общего среднего, дошкольного и специального образования Министерства образования Беларуси С.В. Уклейко с теплотой вспомнила годы учебы и работы в учреждении. Светлана Васильевна зачитала поздравление Министра образования Беларуси И.В. Карпенко и вручила грамоту учителю русского языка и литературы Н.Л. Казак за высокий профессионализм, творческий подход к работе, достигнутые успехи в обучении и воспитании подрастающего поколения. Благодарность была объявлена учителю математики Н.А. Беликовой за многолетний добросовестный труд в системе образования и активное участие в проектах по возрождению духовно-нравственных ценностей белорусского народа.

Председатель Борисовского районного совета депутатов П.В. Навицкий вручил активным педагогам Почетные грамоты Борисовского районного совета депутатов. Почетными грамотами и благодарностями также наградила начальник управления по образованию Борисовского райисполкома М.Ю. Савенок. Марина Юрьевна отметила, что педагогический коллектив постоянно находится в творческом поиске, отличается высокой работоспособностью и стремлением к новым высотам и вручила сертификат на 5000 бел. рублей для строительства детской площадки.

Заслуженные награды В.С. Вятскому, Н.А. Беликовой, Т.Н. Прокопековой, Ю.А. Аленишко, М.Н. Сорокун и А.Е. Остапенко вручил епископ Борисовский и Марьиногорский Вениамин.

Церемонию награждения продолжила председатель БРО Белорусского профессионального союза работников образования и науки Л.А. Микулович, отметившая активных членов «первички» и подарившая швейную машинку в кабинет трудового обучения. За активную гражданскую позицию педагоги также были отмечены благодарностями РОО ОО «Белая Русь».

Подарки также вручили выпускники школы член постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по законодательству и государственному строительству А.А. Марченко и директор Большеухолодской школы Н.И. Асавченок, пожелавшие педагогам достойно продолжать традиции, заложенные предшественниками.

Впервые на юбилее прозвучал гимн школы, слова и музыку которого написали педагоги Т.Н. Прокопенкова и П.Ю. Мозгарев. Завершился праздничный вечер яркой концертной программой и задуванием свечей на торте.

Наш корр.