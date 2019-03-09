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Около Br5 млн планируется направить на реставрацию Коссовского дворца в 2019 году

10.03.2019 18:44 — Разное | Виртуальный Брест  
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На реставрацию Коссовского дворца в текущем году из республиканского и областного бюджетов планируется выделить около Br5 млн, сообщил корреспонденту БЕЛТА главный специалист управления культуры Брестского облисполкома Артем Брухан.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64188.php

Около Br5 млн планируется направить на реставрацию Коссовского дворца в 2019 году

Средства направят на выполнение внутренних работ, продолжение прокладки инженерных сетей и благоустройство территории. Объект будет разделен на три части: гостиницу, общественно-культурный центр и кафе. Реставрационные работы будут вестись с учетом предназначения помещений.

К восстановлению Коссовского дворца специалисты приступили в 2008 году. Планируется, что в 2020-м он будет введен в строй. Объект, который называют архитектурной жемчужиной Беларуси XIX века, входит в тройку самых популярных достопримечательностей Брестской области. В частности, в прошлом году в усадьбе Меречевщина - Коссовском дворце и музее-усадьбе Тадеуша Костюшко - побывали 35,6 тыс. туристов. По сравнению с 2017-м их количество увеличилось вдвое. В том числе рост связан с притоком иностранных гостей.

Также в нынешнем году продолжится реставрация Дворца Сапег в Ружанах. Финансироваться строительство будет за счет республиканского и районного бюджетов. Планируется сделать упор на реставрацию и приспособление Восточного (театрального) корпуса. Проектом предусмотрено создание там многофункционального культурного комплекса, где в перспективе будет воссоздано внутреннее убранство в барочном стиле.

Реставрационные работы в старинной резиденции Сапег начались в 2008 году. Обновлены центральные въездные ворота - брама, восстановлены боковые флигели. В одном из них работает музей.

 
 
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  На реставрацию Коссовского дворца в текущем году из республиканского и областного бюджетов планируется выделить около Br5 млн, сообщил корреспонденту БЕЛТА...
 
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