Гулянье «Масленица» в парке воинов-интернационалистов Бреста

10 марта 2019 года для жителей Бреста администрацией Московского района при поддержке предприятий и организаций города было организовано районное праздничное гулянье «Масленица».



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Ведущие праздника при поддержке известных в Бресте коллективов художественной самодеятельности "Галасы Палесся", "Берестье", «Благовест» и другие привлекали внимание гостей веселыми и жизнерадостными песнями и шутками.



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Поздравляя собравшихся с праздником, глава администрации района Вячеслав Васильевич Дашкевич отметил, что год от года все больше предприятий, организаций и жителей города Бреста отзываются на призыв руководства города украсить к Новому году родной Брест, проявляют инициативу, тем самым делают его все более и более комфортным для проживания и привлекательным для гостей и туристов. Подводя итоги ежегодного конкурса на лучшее новогоднее оформление зданий и прилегающих к ним территорий, Вячеслав Васильевич вручил лучшим дипломы и предусмотренные положением о конкурсе денежные вознаграждения.



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Так победителями конкурса признаны:

среди учреждений бюджетной сферы:

1-е место: государственное учреждение образования ( далее – ГУО) "Гимназия № 6 г.Бреста имени Маршала Советского Союза Жукова Г.К.";

ГУО "Средняя школа № 3 г.Бреста;

2-е место: ГУО "Средняя школа № 7 г.Бреста"; ГУО " Средняя школа № 26 г.Бреста ";

3-е место: ГУО "Учебно-педагогический комплекс ясли-сад – начальная школа № 6 г. Бреста";

среди промышленных предприятий:

1-е место: коммунальное унитарное предприятие "Брестжилстрой"

2-е место: производственное торговое унитарное предприятие "Гефест-техника";

3-е место: Брестское производственное управление "Брестгаз";

среди предприятий жилищно-коммунального хозяйства:

1-е место: государственное предприятие "Брестский мусороперерабатывающий завод";

2-е место: коммунальное унитарное предприятие "Жилищное ремонтно-эксплуатационное управление г. Бреста";

3-е место: коммунальное унитарное предприятие "Брестское дорожно-эксплуатационное предприятие";

среди объектов сферы услуг, торговли и транспорта:

1-е место: торгово-развлекательный центр "ЭКВАТОР" (начальник – Шукайло Светлана Ивановна);

2-е место: общество с ограниченной ответственностью "БУГИНКОМ";

3-е место: общество с ограниченной ответственностью "Санта Ритейл";

среди частных подворий:

1-е место: ул. Суворова, 26, Серова Валентина Витальевна;

среди домов многоэтажного жилищного фонда:

1-е место: товарищество собственников по адресу: ул. Морозова, 21.

За особый вклад в новогоднее оформление Грамотами администрации Московского района г.Бреста награждены коллективы открытого акционерного общества "Савушкин продукт" и совместное общество с ограниченной ответственностью "Демарш".

Программа праздника была насыщена конкурсами, играми. Предприятия торговли, частные предприниматели предложили богатый выбор масленичных угощений, сувениров, игрушек, что приводило в восторг детей.