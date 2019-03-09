|
Гулянье «Масленица» в парке воинов-интернационалистов Бреста
10.03.2019 18:44 — Разное | Виртуальный Брест
10 марта 2019 года для жителей Бреста администрацией Московского района при поддержке предприятий и организаций города было организовано районное праздничное гулянье «Масленица».
Ведущие праздника при поддержке известных в Бресте коллективов художественной самодеятельности "Галасы Палесся", "Берестье", «Благовест» и другие привлекали внимание гостей веселыми и жизнерадостными песнями и шутками.
Поздравляя собравшихся с праздником, глава администрации района Вячеслав Васильевич Дашкевич отметил, что год от года все больше предприятий, организаций и жителей города Бреста отзываются на призыв руководства города украсить к Новому году родной Брест, проявляют инициативу, тем самым делают его все более и более комфортным для проживания и привлекательным для гостей и туристов. Подводя итоги ежегодного конкурса на лучшее новогоднее оформление зданий и прилегающих к ним территорий, Вячеслав Васильевич вручил лучшим дипломы и предусмотренные положением о конкурсе денежные вознаграждения.
Так победителями конкурса признаны:
среди учреждений бюджетной сферы:
1-е место: государственное учреждение образования ( далее – ГУО) "Гимназия № 6 г.Бреста имени Маршала Советского Союза Жукова Г.К.";
ГУО "Средняя школа № 3 г.Бреста;
2-е место: ГУО "Средняя школа № 7 г.Бреста"; ГУО " Средняя школа № 26 г.Бреста ";
3-е место: ГУО "Учебно-педагогический комплекс ясли-сад – начальная школа № 6 г. Бреста";
среди промышленных предприятий:
1-е место: коммунальное унитарное предприятие "Брестжилстрой"
2-е место: производственное торговое унитарное предприятие "Гефест-техника";
3-е место: Брестское производственное управление "Брестгаз";
среди предприятий жилищно-коммунального хозяйства:
1-е место: государственное предприятие "Брестский мусороперерабатывающий завод";
2-е место: коммунальное унитарное предприятие "Жилищное ремонтно-эксплуатационное управление г. Бреста";
3-е место: коммунальное унитарное предприятие "Брестское дорожно-эксплуатационное предприятие";
среди объектов сферы услуг, торговли и транспорта:
1-е место: торгово-развлекательный центр "ЭКВАТОР" (начальник – Шукайло Светлана Ивановна);
2-е место: общество с ограниченной ответственностью "БУГИНКОМ";
3-е место: общество с ограниченной ответственностью "Санта Ритейл";
среди частных подворий:
1-е место: ул. Суворова, 26, Серова Валентина Витальевна;
среди домов многоэтажного жилищного фонда:
1-е место: товарищество собственников по адресу: ул. Морозова, 21.
За особый вклад в новогоднее оформление Грамотами администрации Московского района г.Бреста награждены коллективы открытого акционерного общества "Савушкин продукт" и совместное общество с ограниченной ответственностью "Демарш".
Программа праздника была насыщена конкурсами, играми. Предприятия торговли, частные предприниматели предложили богатый выбор масленичных угощений, сувениров, игрушек, что приводило в восторг детей.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
10 марта 2019 года для жителей Бреста администрацией Московского района при поддержке предприятий и организаций города было организовано районное праздничное...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)