Масленица в городском парке. Фото





В Городском парке культуры и отдыха в воскресенье отпраздновали Масленицу.

Несмотря на мокрый снег с дождём и холодный ветер, мероприятие посетили более ста человек. Случчане принимали участие в играх, танцевали и ждали сжигания чучела - в этом году с фейерверком и дымовыми шашками.

О том, как это было, смотрите фоторепортаж.











































































































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