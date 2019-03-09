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Масленица в городском парке. Фото

10.03.2019 — Разное | Слуцк Город  
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Масленица в городском парке. Фото

В Городском парке культуры и отдыха в воскресенье отпраздновали Масленицу.

Несмотря на мокрый снег с дождём и холодный ветер, мероприятие посетили более ста человек. Случчане принимали участие в играх, танцевали и ждали сжигания чучела - в этом году с фейерверком и дымовыми шашками.

О том, как это было, смотрите фоторепортаж.

Масленица в городском парке. Фото

Масленица в городском парке. Фото

Масленица в городском парке. Фото

Масленица в городском парке. Фото

Масленица в городском парке. Фото

Масленица в городском парке. Фото

Масленица в городском парке. Фото

Масленица в городском парке. Фото

Масленица в городском парке. Фото

Масленица в городском парке. Фото

Масленица в городском парке. Фото

Масленица в городском парке. Фото

Масленица в городском парке. Фото

Масленица в городском парке. Фото

Масленица в городском парке. Фото

Масленица в городском парке. Фото

Масленица в городском парке. Фото

Масленица в городском парке. Фото

Масленица в городском парке. Фото

Масленица в городском парке. Фото

Масленица в городском парке. Фото

Масленица в городском парке. Фото

Масленица в городском парке. Фото

Масленица в городском парке. Фото

Масленица в городском парке. Фото

Масленица в городском парке. Фото


Slutsk-Gorod.by

 
 
Ссылка на источник 105
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Несмотря на мокрый снег с дождём и холодный ветер, мероприятие посетили более ста человек. Случчане принимали участие в играх, танцевали и ждали сжигания чучела - в...
 
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