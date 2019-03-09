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Все против Йоханнеса Бё. На ЧМ по биатлону проходит мужская гонка преследования. Онлайн

10.03.2019 18:26 — Разное | Tut.by  
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Четвертый день чемпионата мира по биатлону в шведском Эстерсунде завершится мужской гонкой преследования на 12,5 километра.


Фото: biathlonworld.com

Йоханнес Бё выиграл на этом чемпионате уже две золотые медали — в смешанной эстафете и спринте. Хорошие шансы на первое место у него и в гонке преследования. Норвежец уйдет на дистанцию с преимуществом в 14 секунд над россиянином Александром Логиновым. Дальше стартуют Кентен Фийон Майе (+0.17), Дмитро Пидручный (+0.17), Симон Дестье (+0.25), Мартен Фуркад (+0.33), Эрленд Бьонтегор (+0.35), Эрик Лессер (+0.45), Арндт Пайффер (+0.47) и Бенджамин Вегер (+0.50).

Единственным белорусом в гонке будет Владимир Чепелин, который стартует 40-м (+2.01).

SPORT.TUT.BY рассказывает о ходе гонки.

 
 
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Четвертый день чемпионата мира по биатлону в шведском Эстерсунде завершится мужской гонкой преследования на 12,5 километра.
 
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