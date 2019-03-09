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ЮНЕП: пять проблем, которые предстоит решить человечеству, чтобы выжить

10.03.2019 17:27 — Разное | Интерфакс  
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В Программе ООН по окружающей среде (ЮНЕП) рассказали о тенденциях, которые в ближайшее время окажут существенное влияние на жизнь человека, мировую экономику и состояние экосистем. Это - развитие синтетической биологии; новейшие методы восстановления экологических связей; таяние вечной мерзлоты и образование торфяных болот; азотное загрязнение; и изменение климата, сообщает центр новостей ООН.

Синтетическая биология

Современные биотехнологии позволяют модифицировать генетический материал, организмы и целые биологические системы. Эта отрасль науки стремительно развивается - с ее помощью ученые надеются победить болезни, например, выпуская в природу комаров, которые подавляют передачу вируса Зика или желтой лихорадки, и сохранить исчезающие виды животных.

В то же время синтетическая биология может привести к непредсказуемым и нежелательным последствиям. Прогресс уже не остановить, но в ЮНЕП призывают международное сообщество разработать четкие правила, чтобы предотвратить нежелательные последствия неконтролируемого появления генетически модифицированных организмов в окружающей среде.

Экологические связи

Масштабная индустриализация привела к фрагментации экологических систем, которые веками были взаимосвязаны между собой. Вырубка леса или строительство дамб на крупных реках - это вмешательство, порой грубое, в жизнь населяющих эти места живых существ. Оно может привести к вымиранию животных и опустошению больших территорий.

Сегодня ученые предлагают новые методы сохранения связей или восстановления мостиков между экосистемами: от морских заповедников до "коридоров" дикой природы, которые позволят сохранять биоразнообразие.

Таяние вечной мерзлоты

Глобальное потепление приводит к таянию вечной мерзлоты, которая занимает сегодня существенную часть поверхности Северного полушария. В результате твердая почва становится жидкой. Ученых очень тревожат высокие темпы этого процесса, поскольку он представляет угрозу как для окружающей среды, так и для объектов инфраструктуры, которые будут неминуемо разрушены.

При таянии вечной мерзлоты высвобождаются большие объемы веществ, накопившихся за сотни тысяч лет оледенения. Растительные и животные останки начинают гнить, выделяя в атмосферу метан и углекислый газ. Это, в свою очередь, еще больше ускоряет процесс глобального потепления. Получается замкнутый круг.

В ЮНЕП надеются, что ученым удастся найти возможность предотвратить или замедлить темпы таяния вечной мерзлоты.

Азотное загрязнение

Азота в природе очень много, и это вещество, в основном, оказывает благоприятное воздействие на окружающую среду и человека. Однако деятельность человека привела к изменению азотного цикла, а в чрезмерном количестве это вещество представляет серьезную угрозу для всего живого. Закись азота, например, в качестве парникового газа в 300 раз опаснее двуокиси углерода. Это соединение существенно ухудшает качество воздуха, почвы, воды и разрушает озоновый слой.

Необходимо наладить международное сотрудничество и добиваться, чтобы азотный цикл был устойчивым, экономически выгодным и не причинял вреда природе.

Неспособность адаптироваться к изменению климата

Эволюция зависит от способности организмов адаптироваться к изменениям окружающей их среды. В вопросе изменения климата решения должны носить глобальный и долгосрочный характер, убеждены в ЮНЕП. Самое главное, как указывают эксперты, избегать временных мер, которые могут показаться решением вопроса, но на самом деле через некоторое время к нему придется вернуться.

Например, к 2050 году дефицит питьевой воды будут испытывать 5,7 млрд человек. Многие страны в связи с этой тенденцией осваивают подземные воды, сокращают потребление и опресняют морскую воду. Эти меры, как считают ученые, не оправдывают себя в долгосрочной перспективе. Вместо этого специалисты рекомендуют внедрять методы использования дождевой воды и очищения сточных вод.

 
Теги: Новости
 
 
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В Программе ООН по окружающей среде (ЮНЕП) рассказали о тенденциях, которые в ближайшее время окажут существенное влияние на жизнь человека, мировую экономику и...
 
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