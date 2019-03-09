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У совместно слушающих музыку людей синхронизируются мозговые волны

10.03.2019 17:48 — Разное | СТВ  
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Новости США. Музыка синхронизируем мозговые волны людей, которые её слушают.  

Как сообщает EurekAlert, учёные заинтересовались тем, что происходит в мозге человека, когда он увлечённо слушает музыку. Исследователи решили проанализировать реакцию на музыку сразу группы людей, для чего собрали их в одной аудитории и включали разные композиции.  

В ходе наблюдения стало ясно, что отклик нейронов в мозгах испытуемых синхронизируется между собой. Когда слушатели по-настоящему увлечены композицией, они внимательно следят за изменением звуков, что определённым образом настраивает мозг.  

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Если музыку слушают сразу несколько человек, то их мозговые волны могут показать, насколько каждый из них заинтересован композицией.  

«Измерение мозговых волн людей позволяет изучать реакцию слушателей на музыку и что именно делает её такой особенной», – сказал один из учёных.  

Исследователи также заметили, что при повторении мелодии вовлечённость слушателей снижается, и, соответственно, схожесть их мозговых волн тоже пропадает.  

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Если воспроизводить незнакомые слушателям музыкальные стили, то интерес снижается значительно медленнее. Если у человека есть музыкальное образование, то вовлечённость падает ещё медленнее. Кроме того, синхронизация мозговых волн людей с музыкальным образованием держалась дольше, даже при повторении композиций. 
 
 
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Новости США. Музыка синхронизируем мозговые волны людей, которые её слушают.   Как сообщает EurekAlert, учёные заинтересовались тем, что происходит в мозге человека,...
 
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