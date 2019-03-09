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В Лиозненском районе столкнулись легковушки. Пострадала молодая девушка
Авария произошла около 9 часов утра 10 марта дороге Р-21 вблизи деревни Новоротье Лиозненского района,
27-летний житель Лиозненского района, находясь за рулем Renault Clio, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Kia Ceed под управлением 60-летнего водителя.
24-летняя пассажирка Renault Clio получила травмы, девушку доставили в местную больницу. Водители автомобилей не пострадали. Проводится проверка.
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Авария произошла около 9 часов утра 10 марта дороге Р-21 вблизи деревни Новоротье Лиозненского района.
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