Латынина: Вдруг армия обнаружит, что в «пятой колонне» идут старики, женщины и дети

Код доступа на Эхе Москвы. — И это очень смешно, потому что понятно, для чего это делается. Это делается для того, чтобы оправдать как вариант будущее применение войск против российского населения. — Спич генерала Герасимова, начальника Генштаба, который заявил не больше ни меньше, что операция «Троянский конь», которую теперь разрабатывает США, включает в себя одновременное использование «пятой колонны», то есть всех тех, кто распространяет согласно сенатору Клишасу фейк-ньюс о режиме, всех тех, кто рассказывает про Боширова и Чепигу, вместо того, чтобы рассказывать, что англичане отравили Скрипалей сами. Одновременно с какими-то воинскими историями, — заявила Латынина в авторской программена Эхе Москвы. — И это очень смешно, потому что понятно, для чего это делается. Это делается для того, чтобы оправдать как вариант будущее применение войск против российского населения.





На самом деле, казалось бы, зачем войска? Ведь у нас есть Национальная гвардия. Эта самая Национальная гвардия, если помните, раньше называлась Внутренними войсками. У меня есть гипотеза, почему она переименована.





Потому что у нас есть такой Виктор Суворов, замечательный историк, человек, который сам был из ГРУ, который свою аналитику, когда еще ГРУ, действительно, состояло из таких профессионалов, как Виктор Суворов, когда он убежал на Запад, что с одной стороны, было нехорошо, потому что он, действительно, изменил Родине и за это очень мучился, а, с другой стороны, он после этого написал свои абсолютно гениальные книги про Вторую мировую войну.





Так вот Виктор Суворов однажды написал статью о том, что как странно, что в Советском Союзе были Внутренние войска и Внешняя разведка. Потому что нигде в мире нет внутренних войск. Армия, она всегда против врага, а враг всегда снаружи. Только в Советском Союзе были внутренние войска, у которых на вооружении состояло все что угодно: гаубицы, танки, бронетранспортеры. И эти внутренние войска, включая дивизию Дзержинского специально было настроены на то, чтобы воевать с собственным народом. «Вот нигде такого нету, — писал Суворов, — в мире». Вот, например, в США есть Национальная гвардия, но это совсем другое.





И у меня полное ощущение, что в Кремле кто-то прочел эту статью, потому что причину, по которой войска внутренние переименовали в Национальную гвардию, я вижу ровно в этой статье Суворова. Кто-то решил: «А! Он говорит, что нигде нету? В США только Национальная гвардия? Ну, пусть у нас будет Национальная гвардия».









Суть от этого не изменилась, у них остались все те же машины «Каратель», у них остался прекрасный Золотов со своими капустными погонами. И даже этого оказалось мало. И не совсем понятно, выйдет ли это, потому что не совсем понятно, выйдет ли это у Мадуро, например. Мы видим, что у Мадуро большая проблема, потому что, с одной стороны, Мадуро опирается только на армию, и только армия держит его режим сейчас на своих штыках. И эта армия очень коррумпирована.









Почему армия поддерживает Мадуро? Потому что он ввел ее во все супермаркеты, потому что он ввел ее во все нефтяные компании, он ввел ее в электрические компании. Понятно, что после это нефть перестала добываться, а электрические компании перестали работать. Но одновременно военные, которые получили это всё в распоряжение, получили миллионы и даже миллиарды денег.





Но одновременно хитрость заключается в том, что сделали военные с этими деньгами? Правильно: они вложили их во Флориде в недвижимость. И вот теперь такая «Ловушка 22», что не совсем понятно, на чью сторону встанет армия, потому что, с одной стороны, в Венесуэле армия является главным коррупционером и главным бенефициаром режима Мадуро, а, с другой стороны, все эти коррумпированные генералы напокупали недвижимости во Флориде.





Так вот это я к тому, что у нас, конечно, нет такой страшной картины, но я совсем не уверена, что когда дойдет дело до стрельбы по «пятой колонне» и вдруг армия обнаружит, что там, в «пятой колонне» идут и старики, и женщины, дети, пенсионеры, которые недовольные, — что они действительно начнут стрелять, как, скажем в «Кровавое воскресенье» в 1905 году.