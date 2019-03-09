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На реставрацию дворца в Косово в этом году потратят 5 миллионов рублей
На реставрацию дворца в Косово в этом году потратят около 5 миллионов рублей.
Фото: violex.info
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Объект разделят на три части — отель, общественно-культурный центр и кафе. Реставрационные работы будут вестись с учетом назначения помещений.
Восстановление Косовского дворца идет с 2008 года. Планируется, что в 2020 году объект наконец сдадут.
Усадьба Меречевщина, где располагается дворец, является наиболее популярной достопримечательностью Брестской области. В прошлом году Косовский дворец и музей-усадьбу Тадеуша Костюшко посетило 35,6 тысячи туристов. По сравнению с 2017 годом их количество увеличилось вдвое, в том числе за счет иностранцев.
В этом году также продолжить реставрацию Дворца Сапегов в Ружанах.
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На реставрацию дворца в Косово в этом году потратят около 5 миллионов рублей.
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