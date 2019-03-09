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На реставрацию дворца в Косово в этом году потратят 5 миллионов рублей

10.03.2019 19:35 — Разное | Партизан  
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На реставрацию дворца в Косово в этом году потратят около 5 миллионов рублей.


Фото: violex.info

Как сообщает БЕЛТА, средства выделят из республиканского и областного бюджетов. На эти деньги планируется выполнить внутренние работы, проложить инженерные сети и благоустроить территорию.

Объект разделят на три части — отель, общественно-культурный центр и кафе. Реставрационные работы будут вестись с учетом назначения помещений.

Восстановление Косовского дворца идет с 2008 года. Планируется, что в 2020 году объект наконец сдадут.


Усадьба Меречевщина, где располагается дворец, является наиболее популярной достопримечательностью Брестской области. В прошлом году Косовский дворец и музей-усадьбу Тадеуша Костюшко посетило 35,6 тысячи туристов. По сравнению с 2017 годом их количество увеличилось вдвое, в том числе за счет иностранцев.

В этом году также продолжить реставрацию Дворца Сапегов в Ружанах.

 
 
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На реставрацию дворца в Косово в этом году потратят около 5 миллионов рублей.
 
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