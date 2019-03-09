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Кубок Беларуси по футболу: "Шахтер" разгромил "Белшину" — 5:0
Солигорский "Шахтер" в матче ¼ финала Кубка Беларуси по футболу разгромил бобруйскую "Белшину".
Игра прошла сегодня в Солигорске и сначала бобруйчане достаточно удачно держали оборону хозяев поля. Однако в конце первого тайма два гола в ворота гостей пошли один за другим: счет открыл Павел Рыбак, а через две минуты Элис Бакай усилил преимущество "Шахтера", передает
Во втором тайме Бакай оформил дубль, а затем отличились также Дарко Бодул и Владимир Хващинский. Итоговый счет — 5:0.
Накануне БАТЭ сыграл вничью с "Ислочью" — 1:1, а "Витебск" одолел "Локомотив" — 1:0.
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Солигорский "Шахтер" в матче ¼ финала Кубка Беларуси по футболу разгромил бобруйскую "Белшину".
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