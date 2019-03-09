Игра прошла сегодня в Солигорске и сначала бобруйчане достаточно удачно держали оборону хозяев поля. Однако в конце первого тайма два гола в ворота гостей пошли один за другим: счет открыл Павел Рыбак, а через две минуты Элис Бакай усилил преимущество "Шахтера", передает