﻿ Кубок Беларуси по футболу: "Шахтер" разгромил "Белшину" — 5:0. 21.by
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Кубок Беларуси по футболу: "Шахтер" разгромил "Белшину" — 5:0

10.03.2019 19:10 — Разное | Партизан  
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Солигорский "Шахтер" в матче ¼ финала Кубка Беларуси по футболу разгромил бобруйскую "Белшину".



Игра прошла сегодня в Солигорске и сначала бобруйчане достаточно удачно держали оборону хозяев поля. Однако в конце первого тайма два гола в ворота гостей пошли один за другим: счет открыл Павел Рыбак, а через две минуты Элис Бакай усилил преимущество "Шахтера", передает "Еврорадио".

Во втором тайме Бакай оформил дубль, а затем отличились также Дарко Бодул и Владимир Хващинский. Итоговый счет — 5:0.

Накануне БАТЭ сыграл вничью с "Ислочью" — 1:1, а "Витебск" одолел "Локомотив" — 1:0.

 
Теги: Витебск
 
 
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Солигорский "Шахтер" в матче ¼ финала Кубка Беларуси по футболу разгромил бобруйскую "Белшину".
 
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