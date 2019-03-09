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Белорус открыл в Чехии магазин, в котором не нужно платить за вещи

10.03.2019 19:03 — Разное | Партизан  
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Степан Вашкевич вместе с друзьями из университета в Оломоуце открыл бесплатный магазин, чтобы сделать университет более экологическим местом.


Полки бесплатного магазина в Оломоуце. Фото из архива Степана Вашкевича

Идея открыть магазин «Freeshop UP» пришла возле мусорки рядом с общежитием, рассказывает Степан Вашкевич изданию «Завтра твоей страны». Юноша увидел там вещи, которые могли еще кому-то послужить – в университете, где учится Степан, многие студенты приезжают по обмену, наживают за время учебы имущество, которое потом не могут забрать с собой. Благодаря бесплатному магазину у вещей появляются новые хозяева.

От идеи создания магазина до реализации прошло полгода. Управление общежитий предоставило помещение, где раньше была мастерская. Сотрудники общежития сделали ремонт, а команда магазина – оформила ее. Инициатива стал частью студенческой инициативы «Udržitelný Palacký», цель которой – трансформировать университет в экологически устойчивое, социально справедливое и экономически эффективное место.


Принцип прост: отдавать ненужное тебе. но что может послужить другим. Любые вещи можно брать бесплатно и без ограничений. Фото из личного архива Степана Вашкевича

Магазин работает по несколько часов 3-4 дня в неделю.

Принести вещи в магазин можно в рабочее время. Их сразу сортируют и отдают человеку то, что не вписывается в концепцию магазина. Степан говорит, что не все понимают, что если вещь уже потеряла свою функцию, она становится мусором, которым не смогут воспользоваться другие.


Пакеты с Комаровки

Иногда магазин организовывает открытые дни (тогда работает целый день, часть ассортимента выставляют на улице), занятия об экологическом образе жизни и мастер-классы о том, как сделать порошок из соды и мыла, отремонтировать старую одежду или экологично упаковать подарки.

Рядом с общежитием студенты создали огород.

«У нас все на честном слове. Хочешь – посадил. Хочешь – собрал что-то, съел, – рассказывает Степан.

Руководство общежития поддержало инициативу с общественными грядками, а работница вахты, изучающая ландшафтный дизайн, помогла своими советами.


Степан Вашкевич. Фото из личного архива героя

Защита окружающей среды волновала Степана еще в подростковые годы.

« Я сражался с пакетами на Комаровке и иногда я был вознагражден тем, что в Чехии без пластика не купишь, – великолепным творогом, пряностями и орехами. В Беларуси есть возможность быть экологическим потребителем, просто для этого нужен кураж. И характер! – говорит Степан. –Возможности могут казаться ограниченными, но они провоцируют к тому, чтобы мы были креативными и инициативными.

По мнению Степана, экономика может быть безотходной, и люди могут значительно сократить объемы вреда, наносимого окружающей среде.

«Просто нужно меньше покупать и давать возможность друг другу пользоваться вещами, которые уже куплены. По такой схеме могут действовать как потребители, так и производители, но для этого нам нужно переформировать свое отношение ко всему общему и общественному», – говорит Степан.

Всего в Чехии около 70 экодружественных магазинов, ассортимент которых – преимущественно чешского или словацкого производства – продают без упаковки.


 
 
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Степан Вашкевич вместе с друзьями из университета в Оломоуце открыл бесплатный магазин, чтобы сделать университет более экологическим местом.
 
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