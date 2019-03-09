Литовская виза для Лукашенко

"Белсат" . Официальной реакции Минска на предложение литовского премьера еще не было, но даже в Вильнюсе в план Саулюса Сквярнялиса верят немногие, передает





«Технологически это, разве что, возможно, но это нереалистично», – считает Эугениюс Гентвилас, депутат Сейма Литвы, член парламентского комитета по экономике.





Подобного мнения придерживается и Виргилиус Подерис, депутат Сейма Литвы, руководитель группы, которая занимается координацией действий по вопросам Островецкой АЭС:





«Без значительных потерь (для Беларуси – прим. belsat.eu) это невозможно. Это надо честно сказать».





Если присмотреться к «плану-хулигану» ближе, можно увидеть, что за ним стоит сильный не экологический, а политический аспект. В Литве приближаются президентские выборы и тема Островецкой АЭС стала частью предвыборных программ.





«Мы предлагаем альтернативу. Альтернативу в энергетической политике, которая до сих пор ориентировалась только односторонне. Можем говорить (с Беларусью – прим. belsat.eu) о газовой энергетике, можем о возобновляемой», – говорит Дейвидас Матулёнис, вице-канцлер литовского правительства.





Жигимантас Павиленис, депутат Сейма Литвы, глава комитета по демократии и трансатлантическим отношениям:





«Даже если наш премьер начинает какие-то двусторонние персональные маневры, так как хочет выиграть президентские выборы, это не значит, что Литва с Лукашенко. Президент Литвы Грибаускайте ясно объявила, что не поддерживает инициативу премьера. Это ясно звучит в парламенте. И на следующей неделе в Сейм будет вызван министр иностранных дел, который также заявляет, что не поддерживает план премьера».





Эугениюс Гентвилас, депутат Сейма Литвы, член парламентского комитета по экономике:





Я убежден, что все политики в Литве должны вести себя соответственно закону, и проводить такую ​​же государственную линию. А ситуация с премьер-министром, это самодеятельность.





План литовского премьера может звучать как нереальный. Но на той или иной стадии в постсоветских странах были законсервированы или переделанные на другие виды топлива 9 АЭС. Одна из них на территории Беларуси. Минскую ТЭЦ-5 начали строить в 1983 году, как атомную электростанцию. Но после Чернобыльской аварии переделали на газовую. Есть для Беларуси и «бонусы» отказа от финализации островецкого атомного проекта.





Артем Быстрик, представитель белорусской партии «Зеленые» считает:





Пока АЭС не запустилась, мы имеем право не выплачивать кредит, если я правильно все понимаю. Поэтому теоретически Беларусь может затягивать этот процесс и позже потихоньку проект законсервировать.





Единственная альтернатива для плана Сквярнялиса – почти ультимативная позиция официального Вильнюса – строительство Островецкой станции должно быть прекращено. И Литва использует весь доступный политический и дипломатический арсенал, чтобы Минск это услышал. В результате Беларусь не может подписать ни соглашения об упрощенном визовом режиме, которое в перспективе снизит стоимость шенгенских виз для наших граждан на 50 евро, ни договора о приоритетах партнерства с Евросоюзом.





«Из-за позиции одной страны Евросоюз становится заложником политики этой страны. Потому что одна страна переносит какие-то проблемные нюансы в двусторонних отношениях на всю политику Евросоюза», – Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси.









И хотя министр не говорит в открытую, что это за европейская страна, сомнений в этом не так и много.





Жигимантас Павиленис, депутат Сейма Литвы, глава комитета по демократии и трансатлантическим отношениям, уверен:





«Если Беларусь хочет строить долгосрочные отношения с Литвой и Европой, а мы являемся частью Европы, то она должна слушать своего соседа. И не надо думать, что можно обойти Литву и найти прямой путь в Брюссель. Так не получится. (…) Путь Беларуси в Европу идет через Литву».





Неудачный в дипломатическом плане выбор Островецкой площадки под строительство атомной электростанции сделал эту АЭС заложницей белорусско-литовских отношений на десятилетия вперед. В результате Минск должен считаться с последствиями своего решения.





«Нельзя ждать больших уступок со стороны Литвы, или что вопрос будет перенесен с первого ряда в следующий ряд, как в отношениях с Литвой, так и в отношениях с Евросоюзом. В Евросоюзе действует принцип «один за всех и все за одного», – считает политолог Алесь Логвинец.





Жигимантас Павиленис добавляет:





«Если реактор в Островце заработает, то это будет машина, на которой Лукашенко приедет в Москву, но точно не в Брюссель».





Похоже на то, что обе стороны твердо стоят на своем и не собираются уступать. Как это ни странно, но время на такую позицию еще есть. В прошлом году, в сентябре, Александр Лукашенко объявил, что Россия сорвала все сроки по строительству АЭС, и ее запуск в 2019 году не произойдет. Возможно, что этого не будет и даже в 2020-м.