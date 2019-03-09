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В Москве несколько тысяч человек вышли на митинг «За свободу интернета»

10.03.2019 18:49 — Разное | Партизан  
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В Москве на проспекте Академика Сахарова проходит согласованный с властями митинг против изоляции российского сегмента интернета, сообщает радио «Свобода». Организатор акции протеста — незарегистрированная в РФ Либертарианская партия.


Фота: REUTERS

Аналогичные выступления прошли в Хабаровске, Иркутске, Санкт-Петербурге, запланирован митинг в Воронеже.

На московскую акцию собралось несколько тысяч человек. Около 16 участников были задержаны перед началом.

12 февраля 2019 года Госдума России приняла в первом чтении закон, предусматривающий техническую возможность автономной работы российского сегмента интернета в чрезвычайных ситуациях и отключение Рунета от глобальной сети. Эта мера объясняется «опасностью масштабных кибератак со стороны стран Запада». За принятие документа проголосовали 334 депутата, 47 высказались против. Предполагается, что на изоляцию российского сегмента интернета потребуется 20 миллиардов российских рублей, хотя изначально говорилось, что на это не нужны средства из федерального бюджета.

 
 
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В Москве на проспекте Академика Сахарова проходит согласованный с властями митинг против изоляции российского сегмента интернета, сообщает радио «Свобода»....
 
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