Погода на понедельник: сильный ветер, снег и дождь

Это уже седьмой день подряд, на который прогнозируют сильный ветер. До этого синоптики предупреждали о неблагоприятном явлении во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье.





Во всех регионах страны в понедельник будет облачно, временами осадки — дождь или мокрый снег. Вероятность осадков специалисты оценивают в 80−90%. По всей стране будет северо-западный ветер, 6−11 м/с. В Брестской и Гомельской областях порывы будут достигать 15−20 м/с, в остальных регионах — до 14 м/с.







