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Погода на понедельник: сильный ветер, снег и дождь
В понедельник 11 марта утром и днем по югу республики ожидается усиление ветра порывами до 15−20 м/с. Об этом сообщил Белгидромет Минприроды.
Это уже седьмой день подряд, на который прогнозируют сильный ветер. До этого синоптики предупреждали о неблагоприятном явлении во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье.
Во всех регионах страны в понедельник будет облачно, временами осадки — дождь или мокрый снег. Вероятность осадков специалисты оценивают в 80−90%. По всей стране будет северо-западный ветер, 6−11 м/с. В Брестской и Гомельской областях порывы будут достигать 15−20 м/с, в остальных регионах — до 14 м/с.
Температура воздуха в Минске и Могилеве установится на уровне +2...4°C, в Бресте — +5...7°C, в Витебске — +1...3°C, в Гомеле — +4...6°C, в Гродно — +3...5°C.
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В понедельник 11 марта утром и днем по югу республики ожидается усиление ветра порывами до 15−20 м/с. Об этом сообщил Белгидромет Минприроды.
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