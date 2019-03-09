Беларусь попала в список опасных стран для гей-путешествий

Thinktanks.by . Компания Spartacus Travel составила очередной рейтинг стран отношения населения к ЛГБТ сообществу. Беларусь в нем заняла 137-е место, что характеризует страну как опасную для гей-путешествий, сообщает





На аналогичной позиции в рейтинге оказались такие государства, как Бахрейн, Бурунди, Гренада, Гвиана, Кот-д’Ивуар, Оман, Парагвай и Сьерра Леоне.





Среди самых опасных стран для ЛГБТ сообщества из постсоветских республик также оказались Туркменистан (179 место), Узбекистан и Россия (159 место).





Украина в списке заняла 95-ю позицию. Польша - 83-ю.









Лучшие места в рейтинге из стран-соседей Беларуси заняли Литва и Латвия. Они заняли соответственно 57-е и 68-е место.





Государства в рейтинге оценивались по 14 критериям, среди которых антидискриминационное законодательство, брак/гражданское партнерство, процедуры усыновления/удочерения детей, права трансгендеров, возраст согласия, религиозное влияние, ограничения на поездки для ВИЧ-инфицированных, анти-гей-законы, уголовная ответственность за гомосексуализм, запрет гей-прайдов, враждебность населения, судебное преследование, убийства и смертные приговоры.