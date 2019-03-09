Как выглядит белорусский бройлерный король на фоне мясных гигантов ЕАЭС

«Завтра твоей страны» группа компаний, подконтрольных белорусскому бройлерному королю Евгению Баскину, заняла восьмое место в рейтинге ЕАЭС. Принадлежащие бизнесмену ОАО «Смолевичи Бройлер» и могилевская фабрика «Серволюкс Агро» поставили потребителям 211,4 тыс. тонн продукции. Отметим, что «Смолевичи Бройлер» и «Серволюкс Агро» стали лидерами по темпам прироста к 2017 году производства в белорусской птицеводческой отрасли. У первой компании, которая произвела в прошлом году 123,9 тыс. тонн мяса птицы он составил 11%, у второй (87, 5 тыс. тонн) – 12%. Как подсчиталгруппа компаний, подконтрольных белорусскому бройлерному королю Евгению Баскину, заняла восьмое место в рейтинге ЕАЭС. Принадлежащие бизнесмену ОАО «Смолевичи Бройлер» и могилевская фабрика «Серволюкс Агро» поставили потребителям 211,4 тыс. тонн продукции. Отметим, что «Смолевичи Бройлер» и «Серволюкс Агро» стали лидерами по темпам прироста к 2017 году производства в белорусской птицеводческой отрасли. У первой компании, которая произвела в прошлом году 123,9 тыс. тонн мяса птицы он составил 11%, у второй (87, 5 тыс. тонн) – 12%.





В топ-20 крупнейших производителей мяса птицы в ЕАЭС также вошло ОАО «Агрокомбинат «Дзержинский». С объемом 80,3 тыс. тонн это предприятие заняло 17-е место. У агрокомбината прирост производства составил 1%.





Остальные участники рейтинга – россияне.









Новым лидером «союзного» птичьего рейтинга стала группа «Черкизово», контролируемая Игорем Бабаевым, его сыновьями Сергеем и Евгением Михайловыми и американским инвестбанком JPMorgan Chase Bank. Совокупный объем производства мяса птицы на фабриках группы составил 620,4 тыс. тонн, сообщает издание agroinvestor.ru.





Группа «Черкизово» по итогам 2018 года обошла много лет удерживавшую первое место на российском рынке компанию «Приосколье». Четвертое место по птице занял холдинг бывшего министра сельского хозяйства РФ Александра Ткачева, которого называют одним из инициаторов ограничений на поставки белорусского продовольствия в Россию.





Топ-20 крупнейших производителей мяса птицы в ЕАЭС

















Данные: agroinvest.ru, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь





В Беларуси, помимо упомянутых ОАО «Смолевичи Бройлер», могилевской фабрики «Серволюкс Агро» и ОАО «Агрокомбинат «Дзержинский» в первую десятку производителей мяса птицы по итогам прошлого года также вошли: ОАО «Птицефабрика Дружба», Витебская бройлерная птицефабрика, ОАО «Агрокомбинат Скидельский», РУП «Белоруснефть-Особино», СООО «Витконпродукт», ОАО «Птицефабрика Рассвет» и ОАО «Комаровка».