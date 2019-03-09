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Жена ушла от него, он поехал разбираться — что известно о тройном убийстве под Лунинцом, которое случилось 8 марта

10.03.2019 19:39 — Разное | Партизан  
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8 марта в Лунинецком районе закончилось трагически. В одной из деревень случилась беда: 66-летний мужчина в тёщином доме убил троих человек, а после выстрелил себе в голову, но остался жив.

Известно, что случилось все в деревне Озерница Лунинецкого района, пишет "Наша Нива".



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Официальную версию произошедшего пока не озвучивают. Но местные жители говорят, что мужчина не был в гостях у тещи, а приехал разобраться с женой.

Убийцу зовут Василий Ж. Ему 66 лет. Жил мужчина в Лунинце, ранее работал мастером на заводе «Полесьеэлектромаш». Там же работала и Галина Б., женщина родом из деревни Озерница.

У Василия с Галиной закрутился роман. Поженились. Для Василия это был второй брак.

В паре родились двое сыновей.

Позже, за несколько лет до пенсии, Василий уволился с завода, начал работать забойщиком скота. В 60 лет вышел на пенсию. Жена тоже сменила работу, была рабочей на хлебокомбинате.

Василий с Галиной жили нормально, говорят их знакомые, проблем с алкоголем у мужчины не было. Нередко приезжали к теще в Озерницу, выращивали что-то на огороде.

Но, по слухам, в последнее время жена начала изменять Василию.

«Говорят, она изменяла, он знал. Люди рассказывают, что перед трагедией они поссорились, и Галина ушла с одной сумочкой, сказала мужу, что все ему оставляет и уходит от него, — говорят в деревне. — Женщина приехала в Озерницу к матери. В материнском доме жил и брат Галины, 50-летний Михаил. Он нигде не работал, иногда выпивал».

Что точно случилось в деревенском доме — неизвестно.

Но местные говорят, что 8 марта Василий взял ружье и поехал в Озерницу. Причем машины у него не было, т.е. ехал то ли на автобусе, то ли на попутках.

Причем, в тот же день в деревню приехал сын Василия и Галины вместе со своей женой и тещей. Но Василий в то время то ли еще не доехал до Озерницы, то ли ждал, пока сын и родственники уедут.

Вечером в доме остались только Галина, ее 50-летний брат и их 78-летняя мать, теща Василия. Он вошел в дом.


Говорят, мужчина сразу застрелил свою жену Галину. Теща успела схватить телефон и вызвать милицию, но от волнения перепутала адрес, назвала не тот номер дома.

Тещу Василий застрелил около телефона.

Михаил, брат жены, пытался бежать, но на крыльце упал — Василий выстрелил мужчине в спину. Потом подошел и выстрелил еще один раз, в голову.

После выстрелил в голову себе.

Знакомый Василия, который когда-то работал с ним на заводе, говорит, что эта история — полная неожиданность. «Никто никогда бы не подумал, что Василий такое сделает», — говорит собеседник.

Сейчас Василий в больнице под конвоем. Он остался жив. На него завели уголовное дело, выясняются обстоятельства произошедшего.

Откуда у Василия было незарегистрированное оружие тоже пока неизвестно. Но в Озернице говорят, что, якобы брат Василия работает егерем, мужчина мог взять винтовку у него.\

 
 
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8 марта в Лунинецком районе закончилось трагически. В одной из деревень случилась беда: 66-летний мужчина в тёщином доме убил троих человек, а после выстрелил себе в...
 
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