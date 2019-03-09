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Широкая Масленица в Бресте - без пива и костра, зато с блинами, шашлычком и ветерком

10.03.2019 20:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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10 марта 2019 года в Брестском городском парке отмечали последний день Масленицы. Людей было заметно меньше, чем неделю назад. То ли переменчивая погода, то ли прознали, что пива не будет…


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64190.php

Широкая Масленица в Бресте - без пива и костра, зато с блинами, шашлычком и ветерком

Тем не менее, те, кто хотел отдохнуть, поесть блинов и шашлыков на свежем воздухе - веселились, играли, участвовали в конкурсах.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64190.php

Широкая Масленица в Бресте - без пива и костра, зато с блинами, шашлычком и ветерком

Дети и взрослые закидывали удочки, метали обручи и тарелки фрисби. Пилили дрова – 40-летний опыт совместной жизни против задорного энтузиазма молодежи. Забивали гвозди на скорость и пели частушки – кто кого перепоет. У Театра эстрады угадывали мультфильмы по песням и танцевали.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64190.php

Широкая Масленица в Бресте - без пива и костра, зато с блинами, шашлычком и ветерком

Привычно много людей собралось у столба. Но столб обнять и на столб залезть – не одно и тоже. Многие примеривались, да не все до верхушки с призами добрались. Хотя было очевидно, что некоторые акробаты готовились к веселой зимней забаве заранее – тренировались, раздевались, водой поливались и столб сбрызгивали. Некоторым помогло.

 
 
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  10 марта 2019 года в Брестском городском парке отмечали последний день Масленицы. Людей было заметно меньше, чем неделю назад. То ли переменчивая погода, то ли...
 
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