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Волейболистки «Минчанки» потерпели 14-е поражение в российской суперлиге

10.03.2019 20:32 — Разное | Tut.by  
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Волейболистки «Минчанки» потерпели 14-е поражение со старта суперлиги открытого чемпионата России.


Фото: cev.eu

10 марта на площадке столичного дворца спорта «Уручье» белорусская команда в трех партиях проиграла подмосковному «Заречье-Одинцово».

«Минчанка» — «Заречье-Одинцово» — 0:3 (19:25, 10:25, 29:31)

Поединок продолжался 1 час 22 минуты.

Очки в составе «Минчанки» набирали Богдана Анисова (12), Екатерина Сокольчик (10), Анастасия Шаш (7), Надежда Столяр (4), Оксана Ковальчук (3), Анна Калиновская (2), Дарья Володько (1).

С 19 очками в 20 матчах «Минчанка» остается на 10-м месте среди 12 команд российской суперлиги. Отставание от зоны плей-офф составляет 3 балла.

Следующим соперником «Минчанки» 16 марта станет «Локомотив» из Калининградской области. Он занимает 2-е место с 50 очками в 19 матчах. Белорусская команда сыграет в гостях.

Завершат минчанки регулярный чемпионат 24 марта домашним матчем против саратовского «Протона», который не выиграл ни одного поединка и с 3 очками в 20 встречах занимает последнее место.

 
 
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Волейболистки «Минчанки» потерпели 14-е поражение со старта суперлиги открытого чемпионата России.
 
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