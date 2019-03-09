Зиму провожали, весну кликали: как в Сморгони отпраздновали масленицу

10 марта в Сморгони прошли традиционные массовые гуляния, завершающие масленичную неделю. Несмотря на периодически накрапывающий дождь, дети и взрослые с удовольствием пели, танцевали, участвовали в конкурсах и состязаниях, угощались блинами. Но не только блинам отвели почетное место на масленичном столе. Как и в прошлом году, прошел конкурс ухи, в которой приняли участие работники предприятий района.

Для зрителей выступили артисты районного центра культуры, сельских домов культуры, ансамбль народной песни «Хуторок», ансамбль «Гуляй, бульбаш!» из Минска. Во время конкурса частушек «Гармонь-караоке» повеселили и «зажгли» представительницы РУП «ЖКХ», ОАО «Шутовичи-Агро» и школы №2.

Многие с нетерпением ждали традиционного масленичного костра. По поверию, он нужен для того, чтобы прогреть землю для будущих посевов.













































Виолетта ВОЙТКО.

Фото автора.