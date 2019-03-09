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Зиму провожали, весну кликали: как в Сморгони отпраздновали масленицу
10.03.2019 — Разное | Светлы шлях
10 марта в Сморгони прошли традиционные массовые гуляния, завершающие масленичную неделю. Несмотря на периодически накрапывающий дождь, дети и взрослые с удовольствием пели, танцевали, участвовали в конкурсах и состязаниях, угощались блинами. Но не только блинам отвели почетное место на масленичном столе. Как и в прошлом году, прошел конкурс ухи, в которой приняли участие работники предприятий района.
Для зрителей выступили артисты районного центра культуры, сельских домов культуры, ансамбль народной песни «Хуторок», ансамбль «Гуляй, бульбаш!» из Минска. Во время конкурса частушек «Гармонь-караоке» повеселили и «зажгли» представительницы РУП «ЖКХ», ОАО «Шутовичи-Агро» и школы №2.
Многие с нетерпением ждали традиционного масленичного костра. По поверию, он нужен для того, чтобы прогреть землю для будущих посевов.
Виолетта ВОЙТКО.
Фото автора.
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10 марта в Сморгони прошли традиционные массовые гуляния, завершающие масленичную неделю. Несмотря на периодически накрапывающий дождь, дети и взрослые с...
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