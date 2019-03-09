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Мэр Болоньи запустил флешмоб против спагетти болоньезе

10.03.2019 19:36 — Разное | KYKY  
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Видимо, вскоре нас ждет настоящая гастрономическая революция. Мэр Болоньи Вирджинио Мерола в радиоэфире заявил, что в его городе никогда не изобретали спагетти болоньезе. Оказывается, все это время мы заблуждались. Но, согласитесь, заблуждение было вкусным. 

 


К счастью, политик говорил об этом, смеясь. «Лучше бы люди знали, что в Болонье придумали тальятелле, тортеллини и лазанью», – подчеркнул он. С его слов, это ошибка мирового масштаба. А причина – в рагу. Официально блюдо зарегистрировали в 1982 году под «рагу болоньезе». А соус в Италии исконно подают с тальятелле, а не со спагетти. 

Мэр Болоньи даже запустил флешмоб в социальных сетях против «фейковых» спагетти. В Twitter он написал: «Уважаемые граждане, я собирают фотографии спагетти болоньезе со всего мира – это фейковая новость. Это из Лондона. Если можете, пришли мне свои [спагетти]. Спасибо!»

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