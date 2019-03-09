Йоханнес Бё досрочно выиграл Кубок мира по биатлону

Норвежец Йоханнес Тиннес Бё досрочно выиграл общий зачет Кубка мира. Это стало известно после того, как он завоевал серебро в гонке преследования на чемпионате мира-2019 в шведском Эстерсунде и стал недосягаем для конкурентов в борьбе за большой Хрустальный глобус.



Фото: biathlonworld.com

На счету Йоханнеса Бё стало 1050 баллов. Следом расположились россиянин Александр Логинов (726), французы Кентен Фийон-Майе (692), Симон Дестье (685) и Мартен Фуркад (632), а также австриец Симон Эдер (626).

Таким образом, прервалась впечатляющая серия Мартена Фуркада, который выигрывал большой Хрустальный глобус 7 лет подряд.