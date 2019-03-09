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Йоханнес Бё досрочно выиграл Кубок мира по биатлону
Норвежец Йоханнес Тиннес Бё досрочно выиграл общий зачет Кубка мира. Это стало известно после того, как он завоевал серебро
На счету Йоханнеса Бё стало 1050 баллов. Следом расположились россиянин Александр Логинов (726), французы Кентен Фийон-Майе (692), Симон Дестье (685) и Мартен Фуркад (632), а также австриец Симон Эдер (626).
Таким образом, прервалась впечатляющая серия Мартена Фуркада, который выигрывал большой Хрустальный глобус 7 лет подряд.
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Норвежец Йоханнес Тиннес Бё досрочно выиграл общий зачет Кубка мира. Это стало известно после того, как он завоевал серебро в гонке преследования на чемпионате...
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