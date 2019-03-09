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Йоханнес Бё досрочно выиграл Кубок мира по биатлону

10.03.2019 20:53 — Разное | Tut.by  
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Норвежец Йоханнес Тиннес Бё досрочно выиграл общий зачет Кубка мира. Это стало известно после того, как он завоевал серебро в гонке преследования на чемпионате мира-2019 в шведском Эстерсунде и стал недосягаем для конкурентов в борьбе за большой Хрустальный глобус.


Фото: biathlonworld.com

На счету Йоханнеса Бё стало 1050 баллов. Следом расположились россиянин Александр Логинов (726), французы Кентен Фийон-Майе (692), Симон Дестье (685) и Мартен Фуркад (632), а также австриец Симон Эдер (626).

Таким образом, прервалась впечатляющая серия Мартена Фуркада, который выигрывал большой Хрустальный глобус 7 лет подряд.

 
 
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Норвежец Йоханнес Тиннес Бё досрочно выиграл общий зачет Кубка мира. Это стало известно после того, как он завоевал серебро в гонке преследования на чемпионате...
 
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