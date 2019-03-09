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Исправляются ли водители, задержанные за нетрезвое вождение? Съёмочная группа СТВ отправилась в рейд по улицам Гомеля
Новости Беларуси. К сожалению, есть те, кто в нетрезвом виде садятся за руль. И этого мы не видим. Мы не знаем, в каком состоянии приближающийся к светофору водитель, когда переходим дорогу с ребенком, когда просто идем по обочине или едем по дороге в твердом уме и ясном сознании, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. И мы не знаем, что может случиться в каждую минуту пребывания за рулем пьяного водителя.
Корреспондент Александр Добриян поработал с дорожной милицией в самый разгар праздника.
8 марта. На часах 7.30 утра. Впереди праздничная суета, застолья… Но только не для них. Инспекторы Госавтоинспекции отлично знают, каким долгим может быть этот день. Статистика неумолима: из года в год праздник весны таит скрытую угрозу. На дорогах в этот день нетрезвых водителей в двое больше обычного.
Я что-то нарушил?
Проверка физического состояния и наличия документов.
Праздничное утро. Накануне отгремели корпоративы. Кто-то еще только возвращается домой, а кто-то, вернувшись поздно вечером навеселе, слишком рано спешит сесть за руль. И тем, и другим на дороге не место.
Александр Добриян, корреспондент:
Стоит помнить, что каждый выявленный пьяница за рулем – это по крайней мере одна спасенная жизнь. И далеко не всегда самого пьяницы.
Игорь Пуркалик 8 марта решил провести на водоеме: последний лед, как говорится, дело святое. На счету каждая минута, и алкотестер точно не входил в планы рыбака.
Игорь Пуркалик, водитель:
Предлагая пройти проверку, инспекторы ориентируются на десятки мелочей: красные глаза, уставший вид, даже сигарета может быть средством скрыть запах алкоголя, а поэтому к курящим за рулем особое внимание. Опытный инспектор с большой долей вероятности может заметить нарушителя даже в плотном потоке.
Максим Ковалев, старший инспектор ГАИ УВД Гомельского облисполкома:
Однако на каждом повороте инспектора не поставить. Тревожный звонок в дежурную часть поступил из Гомельского района. По словам очевидцев, виновники ДТП буквально вывалились из авто и мгновенно скрылись. Анна Сынкова успела снять «героев» на видео.
Анна Сынкова, очевидец ДТП:
Оба пьяные. Причем очень пьяные. Они просто шатались. Шли очень выпившие. Очень неприятно: мужчины выпившие просто трусливо покинули место аварии.
Пьяный за рулем – потенциальный убийца. Формула, которая, кажется, уже набила оскомину. Но проблема остается актуальной, несмотря на существенное ужесточение законодательства.
Александр Добриян:
Пьяный водитель – роковая деталь большинства этих искореженных автомобилей. А на многих еще и кровь случайных жертв.
Александр Пунтус, заместитель командира взвода ГАИ УВД Гомельского облисполкома:
Несмотря на то, что уровень дорожной безопасности сегодня в Беларуси сопоставим с общеевропейским, это не повод спокойно смотреть на ситуацию. Так, считают в Министерстве внутренних дел и анонсируют ужесточение мер для для неисправимых нарушителей. Вплоть до пожизненного лишения права на управление автомобилем. Однозначна позиция по этому вопросу и главы государства Александра Лукашенко.
По данным статистики, количество смертей на белорусских дорогах последние 20 лет неуклонно снижается. Неизменным остается лишь самое опасное время: те самые выходные и праздничные дни. Больше всего шансов погибнуть в пятничный и субботний вечера.
Станислав Соловей, официальный представитель УГАИ МВД Беларуси:
С начала года на сегодняшний день было задержано 2800 нетрезвых водителей, то есть мы можем представить, какие последствия могли бы быть, если бы они оставались за рулем и управляли транспортом.
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Исправляются ли водители, задержанные за нетрезвое вождение? Съёмочная группа СТВ отправилась в рейд по улицам Гомеля
Новости Беларуси. К сожалению, есть те, кто в нетрезвом виде садятся за руль. И этого мы не видим. Мы не знаем, в каком состоянии приближающийся к светофору водитель,...
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