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В салоне – бутылка водки, закуска и охапка мимоз. 8 марта пьяный водитель минивэна врезался в маршрутку в Гомеле

10.03.2019 20:48 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Уже в вечерних сумерках 8 марта пьяный водитель минивэна в Гомеле не пропустил отъезжающее от остановки маршрутное такси. На полном ходу протаранил микроавтобус, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. К счастью, никто из пассажиров в этот раз не пострадал. 

«Алкашам места за рулём нет». Президент об ужесточении ответственности за вождение в нетрезвом виде

В салоне – бутылка водки, закуска и охапка мимоз. 8 марта пьяный водитель минивэна врезался в маршрутку в Гомеле

Григорий Павлюченко, водитель маршрутного такси:
Выехал с кармана, с остановки. И догнал меня. Потом уже вышел. Видно, что пьяный.

В салоне – бутылка водки, закуска и охапка мимоз. 8 марта пьяный водитель минивэна врезался в маршрутку в Гомеле

В салоне минивэна – недопитая бутылка водки, закуска и охапка мимоз. Настоящий джентльменский набор. Только сам «джентльмен» не знает, куда деться от стыда.

В салоне – бутылка водки, закуска и охапка мимоз. 8 марта пьяный водитель минивэна врезался в маршрутку в Гомеле

Поздравил женщин. Выехал на на проезжую часть. Так случилось, что не увидел маршрутку. Прошу прощения перед всеми. Сам виноват. Сам дурак.

Между тем, таких, как этот водитель, на белорусских дорогах до сих пор  целая армия. С начала года с учетом прошедших выходных число задержанных за управление автомобилем в нетрезвом виде вплотную приблизилось к 3 тысячам человек.

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В салоне – бутылка водки, закуска и охапка мимоз. 8 марта пьяный водитель минивэна врезался в маршрутку в Гомеле

В салоне – бутылка водки, закуска и охапка мимоз. 8 марта пьяный водитель минивэна врезался в маршрутку в Гомеле
 
Теги: Гомель
 
 
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Новости Беларуси. Уже в вечерних сумерках 8 марта пьяный водитель минивэна в Гомеле не пропустил отъезжающее от остановки маршрутное такси. На полном ходу...
 
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