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Стоимость квадратного метра с господдержкой не должна быть выше средней зарплаты. О главных цифрах Директивы № 8 – Юлия Огнева
Новости Беларуси. О Директиве № 8 «О приоритетных направлениях развития строительной отрасли» в цифрах рассказывает ведущая программы «Неделя» на СТВ Юлия Огнева.
Юлия Огнева:
Доля строительства в ВВП к 2025 году должна составлять не менее 6,3 %. Это важно, поскольку строительство – локомотив экономики. Для сравнения: сейчас эта цифра – 5,4 %. А вот сколько всего жилья будет строиться ежегодно, в документе не указано. Зато понятно, что задача возводить не менее 135 тысяч арендных квадратных метров. А доля индивидуального жилья не должна быть меньше 40 %.
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Стоимость квадратного метра с господдержкой не должна быть выше средней зарплаты. О главных цифрах Директивы № 8 – Юлия Огнева
Новости Беларуси. О Директиве № 8 «О приоритетных направлениях развития строительной отрасли» в цифрах рассказывает ведущая программы «Неделя» на СТВ Юлия...
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