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В её коллекции 11 тысяч открыток. Кто такие филокартисты и какие экземпляры они особенно ценят?

10.03.2019 19:56 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Анна Филипповна – филокартист. Именно так называют тех, кто коллекционирует открытки. В ее собрании их больше 11 тысяч, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

В её коллекции 11 тысяч открыток. Кто такие филокартисты и какие экземпляры они особенно ценят?

В её коллекции 11 тысяч открыток. Кто такие филокартисты и какие экземпляры они особенно ценят?

В её коллекции 11 тысяч открыток. Кто такие филокартисты и какие экземпляры они особенно ценят?

И каждая, независимо от написанного на ней, красноречиво рассказывает свою историю. В случае с самыми женскими экземплярами (а их больше 800), посвященных Международному женскому дню, пожалуй, лучше всего прослеживаются цветочные тренды.

Анна Ковалева, филокартист:
Тает первый снег и именно вербочка. И, как ни странно, тюльпанов очень мало – верба и нарциссы.

В её коллекции 11 тысяч открыток. Кто такие филокартисты и какие экземпляры они особенно ценят?

Почти все открытки – семейные реликвии. Отец Анны Филипповны из командировок присылал букеты на бумаге домой каждый день! Самые старые экземпляры времен 1950-х. На них, в основном, люди самых разных национальностей. Неудивительно, ведь в 1957-м в Москве проходил Международный фестиваль молодежи и студентов.

В её коллекции 11 тысяч открыток. Кто такие филокартисты и какие экземпляры они особенно ценят?

В её коллекции 11 тысяч открыток. Кто такие филокартисты и какие экземпляры они особенно ценят?

Анна Ковалева:
Вот эта открытка была прислана нашей семье из города Черкесска, с Кавказа. Она сделана фотооткрыткой. Это 1950-е годы. Очень модно было делать фотооткрытки, потом подрисовывали, чтобы они были красивые, красочные.

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В её коллекции 11 тысяч открыток. Кто такие филокартисты и какие экземпляры они особенно ценят?

В её коллекции 11 тысяч открыток. Кто такие филокартисты и какие экземпляры они особенно ценят?

В её коллекции 11 тысяч открыток. Кто такие филокартисты и какие экземпляры они особенно ценят?

В её коллекции 11 тысяч открыток. Кто такие филокартисты и какие экземпляры они особенно ценят?

В её коллекции 11 тысяч открыток. Кто такие филокартисты и какие экземпляры они особенно ценят?

В её коллекции 11 тысяч открыток. Кто такие филокартисты и какие экземпляры они особенно ценят?
 
 
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Новости Беларуси. Анна Филипповна – филокартист. Именно так называют тех, кто коллекционирует открытки. В ее собрании их больше 11 тысяч, сообщили в программе...
 
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