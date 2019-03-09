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Какие открытки своими руками в тренде и особенно нравятся девушкам? Рассказывают мастера по хендмейду

10.03.2019 19:56 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Юлия и Надежда из тех, кто создает открытки своими руками, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Это увлечение уже давно переросло из просто хобби в ремесло, которому обучают всех, кто хочет делать небанальные комплименты.

Как правило, выпускают шедевры очень ограниченным тиражом – до полусотни, а на создание каждого уходит до нескольких часов – всё зависит от задумки автора и материалов.

Какие открытки своими руками в тренде и особенно нравятся девушкам? Рассказывают мастера по хендмейду

Юлия Невмержицкая, художник:
Сейчас открытки стали пользоваться невероятной популярностью, потому что все-таки хочется прикоснуться к этой шершавой бумаге. Сейчас появилось большое количество видов бумаги, на которой делается рисунок.

Какие открытки своими руками в тренде и особенно нравятся девушкам? Рассказывают мастера по хендмейду

Надежда Алёхина, ремесленник:
Я использую бумагу. Сейчас уже немного отошли от скрапбукинга и больше занялись деревом, лазерной резкой. Наши открытки имеют деревянный элемент. Мы его расписываем вручную. И какая-то лаконичная надпись.

Мы привносим свое. Формируем спрос на какие-то модные позиции, как нам кажется. Но в то же время ту же восьмерку мы оставили, потому что классика – она и есть классика. И для большинства мужчин, которые покупают, это более понятно.

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Какие открытки своими руками в тренде и особенно нравятся девушкам? Рассказывают мастера по хендмейду

А вот эту, например, купит скорее девушка.

Какие открытки своими руками в тренде и особенно нравятся девушкам? Рассказывают мастера по хендмейду

Еще один тренд открыток, созданных к самому весеннему празднику, – пастельные оттенки. Нежнее акварели лепестки на бумаге ничем не напишешь. Юлия Невмержицкая придумывает сюжет и кистью выводит его на бумаге. К моменту окончания интервью на белом листе оживет протея – цветок не наших широт, но он уверенно захватывает любовь художников и покупателей.

Какие открытки своими руками в тренде и особенно нравятся девушкам? Рассказывают мастера по хендмейду

Юлия Невмержицкая:
Пик популярности какого-то растения. Пион – мне кажется, несколько лет это самый настоящий тренд, который держится до сих пор. Сейчас на смену пришли гиацинты – сейчас все утонули в гиацинтах.

Какие открытки своими руками в тренде и особенно нравятся девушкам? Рассказывают мастера по хендмейду

Надежда Алёхина:
Это не только бумага, какая-то картинка. Когда туда добавляется кружево, какие-то цветочки, декор, бусинки, пуговки… И такая открытка – уже произведение искусства.

Какие открытки своими руками в тренде и особенно нравятся девушкам? Рассказывают мастера по хендмейду

Какие открытки своими руками в тренде и особенно нравятся девушкам? Рассказывают мастера по хендмейду

Если это произведение искусства сделано своими руками для очень близкого человека – это в разы приятнее. Помните, как в детстве каждый из нас делал открытки для мам и бабушек к 8 Марта: из картона и цветной бумаги, декором из пластилина или пенопласта – их не было красивее. Такие открытки хранят и берегут. Самые теплые воспоминания и бесконечно искренние чувства, которые иногда и словами не выразишь.

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Какие открытки своими руками в тренде и особенно нравятся девушкам? Рассказывают мастера по хендмейду

Какие открытки своими руками в тренде и особенно нравятся девушкам? Рассказывают мастера по хендмейду

Какие открытки своими руками в тренде и особенно нравятся девушкам? Рассказывают мастера по хендмейду

Какие открытки своими руками в тренде и особенно нравятся девушкам? Рассказывают мастера по хендмейду

Какие открытки своими руками в тренде и особенно нравятся девушкам? Рассказывают мастера по хендмейду
 
 
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Новости Беларуси. Юлия и Надежда из тех, кто создает открытки своими руками, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Это увлечение уже давно переросло из просто хобби...
 
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