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Какие открытки своими руками в тренде и особенно нравятся девушкам? Рассказывают мастера по хендмейду
Новости Беларуси. Юлия и Надежда из тех, кто создает открытки своими руками, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Это увлечение уже давно переросло из просто хобби в ремесло, которому обучают всех, кто хочет делать небанальные комплименты.
Как правило, выпускают шедевры очень ограниченным тиражом – до полусотни, а на создание каждого уходит до нескольких часов – всё зависит от задумки автора и материалов.
Юлия Невмержицкая, художник:
Мы привносим свое. Формируем спрос на какие-то модные позиции, как нам кажется. Но в то же время ту же восьмерку мы оставили, потому что классика – она и есть классика. И для большинства мужчин, которые покупают, это более понятно.
А вот эту, например, купит скорее девушка.
Еще один тренд открыток, созданных к самому весеннему празднику, – пастельные оттенки. Нежнее акварели лепестки на бумаге ничем не напишешь. Юлия Невмержицкая придумывает сюжет и кистью выводит его на бумаге. К моменту окончания интервью на белом листе оживет протея – цветок не наших широт, но он уверенно захватывает любовь художников и покупателей.
Юлия Невмержицкая:
Надежда Алёхина:
Если это произведение искусства сделано своими руками для очень близкого человека – это в разы приятнее. Помните, как в детстве каждый из нас делал открытки для мам и бабушек к 8 Марта: из картона и цветной бумаги, декором из пластилина или пенопласта – их не было красивее. Такие открытки хранят и берегут. Самые теплые воспоминания и бесконечно искренние чувства, которые иногда и словами не выразишь.
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Какие открытки своими руками в тренде и особенно нравятся девушкам? Рассказывают мастера по хендмейду
Новости Беларуси. Юлия и Надежда из тех, кто создает открытки своими руками, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Это увлечение уже давно переросло из просто хобби...
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