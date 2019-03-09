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Бумажные открытки снова в моде? О тенденциях и этикете рассказывают представители Белпочты и типографии

10.03.2019 19:31 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. С развитием технологий открытки перекочевали из почтовых ящиков в электронные, но кажется, что мода на осязаемое снова возвращается, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

В её коллекции 11 тысяч открыток. Кто такие филокартисты и какие экземпляры они особенно ценят?

И белорусы все чаще почтой отправляют открытые письма. В основном, конечно, на праздники. Только в этом году в преддверии Международного женского дня в разные уголки мира разлетелось больше 120 тысяч – самых разных форм и наполнения.

Бумажные открытки снова в моде? О тенденциях и этикете рассказывают представители Белпочты и типографии

Виктория Джухунян, пресс-секретарь РУП «Белпочта»:
Накануне 8 Марта проводилась в выделенных почтовых отделениях связи акция «Весенний комплимент». Клиенты, которые приходили на почту в этот день, могли купить яркие, красочные открытки, посвященные празднику, подписать их, и «Белпочта» бесплатно отправляла их по всей республике.

За несколько месяцев до дня «Х» открытки внушительными тиражами печатают, рассылают по магазинам и почтовым отделениям. Занимаются этим, в основном, большие типографии. Но даже те, что поскромнее и на красивой продукции вовсе не специализируются, к 8 Марта делают исключение. Не придумал никто лучше способа поздравить коллег и партнеров.

Бумажные открытки снова в моде? О тенденциях и этикете рассказывают представители Белпочты и типографии

Бумажные открытки снова в моде? О тенденциях и этикете рассказывают представители Белпочты и типографии

Их печатают на лазерном принтере, разрезают, придавая привычную форму, а после вручную добавляют финальный изгиб. Иногда наносят лак или делают тиснение. Но предшествует всем этим процессам идея – сюжет, который призван сказать о главном адресату.

Бумажные открытки снова в моде? О тенденциях и этикете рассказывают представители Белпочты и типографии

Владимир Павонский, главный технолог полиграфического предприятия:
Если раньше открытки с 8 Марта выпускались в более патриотичной направленности – Международный день солидарности всех женщин, женщины должны добиваться своих прав, гендерного равенства… Сейчас это всё снивелировалось, и наши поздравительные открытки уже больше склоняются к женщине-матери.

Конкретно эти открытки уже получили партнеры и сотрудницы полиграфической фирмы. И если посылать поздравительные открытые письма в личной переписке только сейчас снова становится модно, то в деловом общении этим трендом никогда не пренебрегали.

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Бумажные открытки снова в моде? О тенденциях и этикете рассказывают представители Белпочты и типографии

Алена Сырова, корреспондент:
Наоборот, адресное поздравление в письменной форме накануне праздника, прежде всего, свидетельство уважения. Кстати, такой конверт за подписью главы государства получили журналистки Президентского пула, в том числе и я. Это ежегодный знак внимания. Внутри неизменно открытка – искусной ручной работы. В этом году она оформлена в исключительно нежных оттенках и декорирована витиеватым кружевом.

Бумажные открытки снова в моде? О тенденциях и этикете рассказывают представители Белпочты и типографии

Бумажные открытки снова в моде? О тенденциях и этикете рассказывают представители Белпочты и типографии
 
 
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Новости Беларуси. С развитием технологий открытки перекочевали из почтовых ящиков в электронные, но кажется, что мода на осязаемое снова возвращается, сообщили в...
 
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