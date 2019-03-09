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Бумажные открытки снова в моде? О тенденциях и этикете рассказывают представители Белпочты и типографии
Новости Беларуси. С развитием технологий открытки перекочевали из почтовых ящиков в электронные, но кажется, что мода на осязаемое снова возвращается, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
И белорусы все чаще почтой отправляют открытые письма. В основном, конечно, на праздники. Только в этом году в преддверии Международного женского дня в разные уголки мира разлетелось больше 120 тысяч – самых разных форм и наполнения.
Виктория Джухунян, пресс-секретарь РУП «Белпочта»:
За несколько месяцев до дня «Х» открытки внушительными тиражами печатают, рассылают по магазинам и почтовым отделениям. Занимаются этим, в основном, большие типографии. Но даже те, что поскромнее и на красивой продукции вовсе не специализируются, к 8 Марта делают исключение. Не придумал никто лучше способа поздравить коллег и партнеров.
Их печатают на лазерном принтере, разрезают, придавая привычную форму, а после вручную добавляют финальный изгиб. Иногда наносят лак или делают тиснение. Но предшествует всем этим процессам идея – сюжет, который призван сказать о главном адресату.
Владимир Павонский, главный технолог полиграфического предприятия:
Конкретно эти открытки уже получили партнеры и сотрудницы полиграфической фирмы. И если посылать поздравительные открытые письма в личной переписке только сейчас снова становится модно, то в деловом общении этим трендом никогда не пренебрегали.
Алена Сырова, корреспондент:
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Бумажные открытки снова в моде? О тенденциях и этикете рассказывают представители Белпочты и типографии
Новости Беларуси. С развитием технологий открытки перекочевали из почтовых ящиков в электронные, но кажется, что мода на осязаемое снова возвращается, сообщили в...
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