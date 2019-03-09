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Татьяна Шаракова выиграла велогонку в Турции
Гонщица велоклуба «Минск» Татьяна Шаракова выиграла однодневную гонку GP Justiniano Hotels в Турции.
Шаракова отобралась в группу из 12 человек и опередила всех соперниц в финишном спринте.
Отметим, что это уже третья победа женской команды в нынешнем сезоне.
В мужском издании GP Justiniano Hotels второе место занял спринтер «Минска» Сергей Попок, уступивший лишь местному гонщику Онуру Балкану.
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Гонщица велоклуба «Минск» Татьяна Шаракова выиграла однодневную гонку GP Justiniano Hotels в Турции.
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