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Татьяна Шаракова выиграла велогонку в Турции

10.03.2019 20:58 — Разное | Tut.by  
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Гонщица велоклуба «Минск» Татьяна Шаракова выиграла однодневную гонку GP Justiniano Hotels в Турции.


Фото: велоклуб «Минск»

Шаракова отобралась в группу из 12 человек и опередила всех соперниц в финишном спринте.

Отметим, что это уже третья победа женской команды в нынешнем сезоне.

В мужском издании GP Justiniano Hotels второе место занял спринтер «Минска» Сергей Попок, уступивший лишь местному гонщику Онуру Балкану.

 
Теги: Минск
 
 
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Гонщица велоклуба «Минск» Татьяна Шаракова выиграла однодневную гонку GP Justiniano Hotels в Турции.
 
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