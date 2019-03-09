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Покрытие тоньше волоса для экрана мобильного телефона. Какие разработки и стартапы предлагают белорусские айтишники?
Новости Беларуси. Парк высоких технологий на неделе подвел итоги 2018 года, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Сказать, что они впечатляют – ничего не сказать. Общий объем производства увеличился почти на 50 %. Темп роста экспорта – около 140 %. В ПВТ вступило 267 компаний – за год больше, чем за всю 12-летнюю историю парка. Сейчас там работают более 45 тысяч человек.
Впечатляющие результаты работы – во многом следствие условий, которые были созданы государством для развития IT-сферы, беспрецедентных условий, прописанных в Декрете № 8 «О развитии цифровой экономики».
Еще никогда баскетбол не был так оцифрован, а разбор игры так прост. В 80-х тренерам нужно было бы отсматривать видеозаписи и запоминать нужные моменты, чтобы проанализировать их с игроками. Сейчас ни один шаг, бросок или фол не ускользнут от специального приложения.
Сенсоры прикрепляются к кроссовкам баскетболистов, на мяч, кольцо и развешиваются по корту. С такой диджитал-трансформацией баскетбол – уже совсем другая игра, где всё просчитано до мелочей. Данные собираются и анализируются онлайн. А тренер может мгновенно отслеживать, например, процент попаданий и влиять на ход игры благодаря математической статистике.
Шорттрэкер – стартап известного американского баскетболиста Дэвиона Роза. В 2018 году он привлек 185 миллионов долларов. Однако весь софт в продукте белорусский. Есть версия приложения и для фанатов – по сути, это второй экран, где дополнительно кликнув по игроку можно видеть всю его статистику. Пока стартап активно используют университетские команды, но функционеры NBA уже готовятся опробовать новинку и в Национальной баскетбольной лиге США.
Игорь Николаев, директор компании-резидента ПВТ:
Прибыль этой гомельской фирмы за 2018 год достигла 600 тысяч рублей. Оно и понятно – клиенты по всему миру. Помимо имиджевого спортивного стартапа компания является экспертом в области так называемых «Uber-сервисов», объединяющих поставщиков услуг с клиентами. Гомельские программисты известную по такси технологию адаптируют для американских прачечных.
Игорь Николаев:
В чем же секрет востребованности за океаном идей гомельских айтишников? Игорь Николаев, владелец компании – с 2018 года резидента белорусского ПВТ – сам начинал как IT-разработчик. С момента основания его бизнес вырос в пять раз.
Сегодня компания насчитывает уже полсотни сотрудников, а их идеи на американском рынке конкурируют с проектами из той же пресловутой Кремниевой долины.
Игорь Николаев:
Так называемую экосистему Парка высоких технологий уже оценили сотни прогрессивных компаний. Для них это питательная среда для роста и успеха. 2018 год отметился бумом новых резидентов. Сейчас их почти полтысячи. Как следствие – рекордный рост экспорта: 38 % по сравнению с 2018 годом и планка в 1 миллиард 400 миллионов долларов. Мировые аудиторы такие показатели прогнозировали лишь к 2020 году.
Новые компании – это еще и новые рабочие места. В 2018 году сюда устроились 13 тысяч IT-специалистов. К слову, средний программист платит в три раза больше подоходного налога, чем среднестатистический белорусский налогоплательщик.
Всеволод Янчевский, директор Парка высоких технологий:
Беларусь сегодня реально превращается в один из очень мощных IT-кластеров всего восточноевропейского региона.
Драйвером для такого взрывного роста стал беспрецедентный Декрет Президента «О развитии цифровой экономики». Помимо введения элементов британского права, условий для бизнеса на основе технологии блокчейн и прочих резонансных новшеств документ расширил виды деятельности для резидентов.
Помимо айтишников в парк смогли прийти и такие высокотехнологичные компании, как эта, где софт – лишь один из инструментов для создания продукта. От разработки идеи до создания оборудования для выпуска инновационной продукции – всё силами своих специалистов. Чтобы оценить трудоемкость работы, представьте: на этой подложке 500 слоев, каждый из которых в десятки раз тоньше волоса. С помощью таких оптических фильтров поверхность земли анализируется белорусскими и российскими спутниками из космоса.
Виталий Хомич, заместитель директора компании-резидента ПВТ:
На их тонкопленочных покрытиях работают тачскрины мобильных телефонов самых известных мировых брендов. Среди разработчиков внутри компании постоянно возникают новые идеи, которые выделяются в отдельные стартапы. Вот один из них.
Виталий Хомич:
90 % продукции компании идет на экспорт. А с приходом в ПВТ открылись и новые рынки. Продвижение продукции, обмен опытом и ясные правовые условия – все эти преференции компания уже оценила.
Виталий Хомич:
Концентрация талантов, способных реализовать самые смелые идеи, и поддержка власти – имидж благоприятной среды для развития стартапов, будь то сфера искусственного интеллекта или дополненной реальности – формируется у белорусского IT-кластера последовательно. И это яркий пример, как помочь, чтобы получить еще большую отдачу. В мировой конкуренции за инновации Беларуси есть что предложить.
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Покрытие тоньше волоса для экрана мобильного телефона. Какие разработки и стартапы предлагают белорусские айтишники?
Новости Беларуси. Парк высоких технологий на неделе подвел итоги 2018 года, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Сказать, что они впечатляют – ничего не сказать....
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