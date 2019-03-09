ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Покрытие тоньше волоса для экрана мобильного телефона. Какие разработки и стартапы предлагают белорусские айтишники?

10.03.2019 21:41 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. Парк высоких технологий на неделе подвел итоги 2018 года, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Сказать, что они впечатляют – ничего не сказать. Общий объем производства увеличился почти на 50 %. Темп роста экспорта – около 140 %. В ПВТ вступило 267 компаний – за год больше, чем за всю 12-летнюю историю парка. Сейчас там работают более 45 тысяч человек.

Покрытие тоньше волоса для экрана мобильного телефона. Какие разработки и стартапы предлагают белорусские айтишники?

Впечатляющие результаты работы – во многом следствие условий, которые были созданы государством для развития IT-сферы, беспрецедентных условий, прописанных в Декрете № 8 «О развитии цифровой экономики».

Покрытие тоньше волоса для экрана мобильного телефона. Какие разработки и стартапы предлагают белорусские айтишники?

Еще никогда баскетбол не был так оцифрован, а разбор игры так прост. В 80-х тренерам нужно было бы отсматривать видеозаписи и запоминать нужные моменты, чтобы проанализировать их с игроками. Сейчас ни один шаг, бросок или фол не ускользнут от специального приложения.

Покрытие тоньше волоса для экрана мобильного телефона. Какие разработки и стартапы предлагают белорусские айтишники?

Сенсоры прикрепляются к кроссовкам баскетболистов, на мяч, кольцо и развешиваются по корту. С такой диджитал-трансформацией баскетбол – уже совсем другая игра, где всё просчитано до мелочей. Данные собираются и анализируются онлайн. А тренер может мгновенно отслеживать, например, процент попаданий и влиять на ход игры благодаря математической статистике.

Покрытие тоньше волоса для экрана мобильного телефона. Какие разработки и стартапы предлагают белорусские айтишники?

Шорттрэкер – стартап известного американского баскетболиста Дэвиона Роза. В 2018 году он привлек 185 миллионов долларов. Однако весь софт в продукте белорусский. Есть версия приложения и для фанатов – по сути, это второй экран, где дополнительно кликнув по игроку можно видеть всю его статистику. Пока стартап активно используют университетские команды, но функционеры NBA уже готовятся опробовать новинку и в Национальной баскетбольной лиге США.

Покрытие тоньше волоса для экрана мобильного телефона. Какие разработки и стартапы предлагают белорусские айтишники?

Игорь Николаев, директор компании-резидента ПВТ:
Полноценное приложение, которое может как создавать игру, так и вести определенный менеджмент этой игры, то есть замену игроков, сформировать команду, стартовать игру, делать паузу.

Покрытие тоньше волоса для экрана мобильного телефона. Какие разработки и стартапы предлагают белорусские айтишники?

Прибыль этой гомельской фирмы за 2018 год достигла 600 тысяч рублей. Оно и понятно – клиенты по всему миру. Помимо имиджевого спортивного стартапа компания является экспертом в области так называемых «Uber-сервисов», объединяющих поставщиков услуг с клиентами. Гомельские программисты известную по такси технологию адаптируют для американских прачечных.

Игорь Николаев:
Основная идея в том, чтобы объединить между собой провайдеров, которые предоставляют сервис по стирке, и клиентов, которым этот сервис нужен по локации, по ближайшему местоположению. Дать возможность клиентам оформить заказ и получить тот сервис, который предлагает данный провайдер.

Покрытие тоньше волоса для экрана мобильного телефона. Какие разработки и стартапы предлагают белорусские айтишники?

В чем же секрет востребованности за океаном идей гомельских айтишников? Игорь Николаев, владелец компании – с 2018 года резидента белорусского ПВТ – сам начинал как IT-разработчик. С момента основания его бизнес вырос в пять раз.

Покрытие тоньше волоса для экрана мобильного телефона. Какие разработки и стартапы предлагают белорусские айтишники?

Сегодня компания насчитывает уже полсотни сотрудников, а их идеи на американском рынке конкурируют с проектами из той же пресловутой Кремниевой долины.

Игорь Николаев:
Резидентство в ПВТ подразумевает определенную ответственность. Каждый резидент должен сначала подать в администрацию Парка высоких технологий свой план развития. Простыми словами – не развиваться, будучи резидентом, в парке нельзя, иначе это резидентство может оказаться под риском потери. ПВТ сегодня является достаточно серьезным игроком на мировом рынке и имеет достаточно серьезный авторитет и популярность. Большинство крупных компаний и корпораций уже начали размещать свои заказы и объявления о потребностях в реализации какого-то ПО на базе Парка высоких технологий.

Покрытие тоньше волоса для экрана мобильного телефона. Какие разработки и стартапы предлагают белорусские айтишники?

Так называемую экосистему Парка высоких технологий уже оценили сотни прогрессивных компаний. Для них это питательная среда для роста и успеха. 2018 год отметился бумом новых резидентов. Сейчас их почти полтысячи. Как следствие – рекордный рост экспорта: 38 % по сравнению с 2018 годом и планка в 1 миллиард 400 миллионов долларов. Мировые аудиторы такие показатели прогнозировали лишь к 2020 году.

Новые компании – это еще и новые рабочие места. В 2018 году сюда устроились 13 тысяч IT-специалистов. К слову, средний программист платит в три раза больше подоходного налога, чем среднестатистический белорусский налогоплательщик.

Покрытие тоньше волоса для экрана мобильного телефона. Какие разработки и стартапы предлагают белорусские айтишники?

Всеволод Янчевский, директор Парка высоких технологий:
Рост парка по экспорту превзошел все наши ожидания. Те прогнозы, которые давали нам ведущие агентства, мы тоже резко превысили. Это, конечно, прямое следствие и очевидный успех декрета, который был принят главой нашего государства.

Беларусь сегодня реально превращается в один из очень мощных IT-кластеров всего восточноевропейского региона.

Драйвером для такого взрывного роста стал беспрецедентный Декрет Президента «О развитии цифровой экономики». Помимо введения элементов британского права, условий для бизнеса на основе технологии блокчейн и прочих резонансных новшеств документ расширил виды деятельности для резидентов.

Покрытие тоньше волоса для экрана мобильного телефона. Какие разработки и стартапы предлагают белорусские айтишники?

Помимо айтишников в парк смогли прийти и такие высокотехнологичные компании, как эта, где софт – лишь один из инструментов для создания продукта. От разработки идеи до создания оборудования для выпуска инновационной продукции – всё силами своих специалистов. Чтобы оценить трудоемкость работы, представьте: на этой подложке 500 слоев, каждый из которых в десятки раз тоньше волоса. С помощью таких оптических фильтров поверхность земли анализируется белорусскими и российскими спутниками из космоса.

Покрытие тоньше волоса для экрана мобильного телефона. Какие разработки и стартапы предлагают белорусские айтишники?

Виталий Хомич, заместитель директора компании-резидента ПВТ:
Сложные многозональные фильтры, которые используются, например, в камерах, которые летают на спутниках и следят за поверхностью Земли. На этом фильтре огромное количество зон, через которые камера и соответствующие программы анализируют поверхность Земли. Сегодня «Изовак Технологии» – поставщик номер один для белорусских и российских космических программ.

Покрытие тоньше волоса для экрана мобильного телефона. Какие разработки и стартапы предлагают белорусские айтишники?

На их тонкопленочных покрытиях работают тачскрины мобильных телефонов самых известных мировых брендов. Среди разработчиков внутри компании постоянно возникают новые идеи, которые выделяются в отдельные стартапы. Вот один из них.

Виталий Хомич:
Сумели создать уникальную технологию нанесения тончайшего покрытия, монослоя, толщиной 2-3 нанометра  – это несколько молекул в толщину, которые позволяют сделать поверхность абсолютно чистой. Капаем воду, вода не расползается, не размазывается, она не может никак зацепиться за поверхность.

Покрытие тоньше волоса для экрана мобильного телефона. Какие разработки и стартапы предлагают белорусские айтишники?

90 % продукции компании идет на экспорт. А с приходом в ПВТ открылись и новые рынки. Продвижение продукции, обмен опытом и ясные правовые условия – все эти преференции компания уже оценила.

Виталий Хомич:
Делать уникальные разработки, использовать наши головы, делать уникальные продукты, штучные либо прототипы, а потом продавать лицензию на массовое производство – это то, на чем может вырасти новая экономика, и это то, что привлекает иностранные компании.

Концентрация талантов, способных реализовать самые смелые идеи, и поддержка власти – имидж благоприятной среды для развития стартапов, будь то сфера искусственного интеллекта или дополненной реальности – формируется у белорусского IT-кластера последовательно. И это яркий пример, как помочь, чтобы получить еще большую отдачу. В мировой конкуренции за инновации Беларуси есть что предложить.
 
 
Ссылка на источник 104
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Парк высоких технологий на неделе подвел итоги 2018 года, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Сказать, что они впечатляют – ничего не сказать....
 
Новости дня
Новости разные
 
«Сначала наешься от пуза, а потом – на строгий пост». Как в Беларуси проходила Масленичная неделя?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.03.2019
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика