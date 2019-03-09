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«Сначала наешься от пуза, а потом – на строгий пост». Как в Беларуси проходила Масленичная неделя?

10.03.2019 21:31 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Сегодня завершается Масленичная неделя, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. А все предыдущие семь дней мы с удовольствием вспоминали традиции и, конечно, ели блины.

«Сначала наешься от пуза, а потом – на строгий пост». Как в Беларуси проходила Масленичная неделя?

А вот чучело жечь не будем. В студии. Предоставим это нашей Галине Буро, которая всю неделю праздновала Масленицу.

«Сначала наешься от пуза, а потом – на строгий пост». Как в Беларуси проходила Масленичная неделя?

Настоящие народные гулянья – смотрите в видеоматериале
 
 
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Новости Беларуси. Сегодня завершается Масленичная неделя, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. А все предыдущие семь дней мы с удовольствием вспоминали...
 
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