Няня вместо мамы. Брестчанка ухаживает за малышами, которые остались без родителей

В детской областной больнице реализуется проект Белорусского общества Красного Креста «Няня вместо мамы».



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Когда Катя говорит о своих малышах, ее глаза сияют счастьем. С трепетом вспоминает, как годовалая Настена держала ложечку во время еды, а трехлетний Захар слушал, что такое солнце, лес и трава. Все эти моменты, словно кусочки огромного пазла, составляют настоящее материнское счастье. Но Катя пока не мама, на несколько часов в день девушка превращается в нее и делится теплом с теми, кого судьба обделила, казалось бы, элементарным – лаской, объятиями, забавными сказками на ночь.

В качестве униформы – медицинский халат, на ногах удобные тапочки. Катя Бейня перемещается из отделения в отделение Брестской детской областной больницы, словно мультяшный супергерой, который всегда спешит на помощь. В рамках проекта «Няня вместо мамы» Белорусского Общества Красного Креста она заботится о маленьких пациентах больницы, которые остались без попечения родителей.

– Когда мне рассказали, что есть такая вакансия, честно говоря, поначалу испугалась, – вспоминает Катя. – Хватит ли сил, особенно в моральном плане. Но решив попробовать, не пожалела ни разу. Эти детки действительно выделяются среди остальных. Они очень восприимчивые, ранимые, и требуют чуть больше внимания, чем обычный медицинский уход. Им не хватает прикосновений, разговоров по душам. Других малышей навещают мамы, а к ним не приходит никто.

Поэтому визита обаятельной «няни» маленькие обитатели палат ждут, как чуда. У девушки в больнице полноценный рабочий день. Обязанности? Да ровным счетом такие же, как и у самой настоящей мамы: покормить, умыть, переодеть, поиграть. Нянчиться с детворой от нуля и старше Кате не впервой, за плечами – опыт работы семейной няней. А в памяти на всю жизнь запечатлелись моменты, когда родители брали на зимние каникулы ребят из детского дома. Уже тогда, будучи совсем крохой, она научилась сочувствовать и сопереживать тем, кто попал в трудную ситуацию.

– Когда в больнице появляется новенький, мне сразу же сообщают, – делится своим распорядком собеседница Zarya.by – Беру игрушки и иду в палату. Если это грудничок, его нужно сначала покормить, немножко поносить, чтобы отошел воздух, перепеленать. Пока малютка спит, стараюсь использовать это время для других деток. В первый раз я начинаю играть со всеми пациентами в палате, а потом потихонечку подбираюсь к нужному мне ребенку. И на следующий день прихожу уже только к нему.

Иногда процесс знакомства, признается Катя, бывает очень длительным и непростым. Нажать на нужную кнопочку, чтобы маленькое сердечко распахнулось для дружбы, не всегда получается сразу. Но в итоге это все же происходит.

– Одна девочка со мной вообще не разговаривала, – рассказывает девушка. – Как бы я ни пыталась, не шла на контакт ни в какую. Тут в палату вбежала другая и попросила заплести ей волосы. Молчунья посмотрела, придвинулась ближе и тоже позволила себя расчесать. А потом потихонечку стала делиться сокровенным. Говорит: «Меня мама бьет, когда напьется», я спросила:

– А в больнице тебе хорошо?

– Нет, хочу домой.

– Но там же мама пьет…

– У меня есть еще и папа.

В такие минуты, откровенничает Катя, сердце сжимается в груди. А ведь маленькому человечку еще тяжелее. Приходится вытирать слезы и брать себя в руки.



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Когда в больницу поступила Настенька, она заходилась в плаче, сутки не могла успокоиться. Только в палате появилась Катя, крикунья сменила гнев на милость. Наверное, этим и подкупила сердобольную «няню», которая впервые на полном серьезе задумалась над тем, чтобы стать мамой. Именно для этой малышки. Но незамужней девушке осуществить такую мечту, к сожалению, оказалось нереальным.

Болезненное расставание с крохой, которая привыкает к своей ежедневной гостье, – единственная причина, по которой собеседница старается держать дистанцию с маленькими пациентами и не подпускать их слишком близко. Всячески объясняя, что она не мама и не может нести ответственность за карапуза. Забрать домой тем более не может. Зато охотно поиграет, поддержит, подхватит.

– Иногда очень хочется узнать, как сложилась дальнейшая судьба того или иного ребеночка, – размышляет Катя. – Но я уже поняла, что вопросы на эту тему – лишние слезы. Помню, первого малыша, за которым довелось ухаживать, это был цыганский мальчик. Когда его принесли, показалось, что он такой черный-черный и такой малюсенький, поскольку родился недоношенным. Но когда взяла его на ручки, и он улыбнулся, я просто растаяла. Мальчишку звали Давид, у него были серьезные проблемы с легкими, поэтому его очень долго лечили. Разумеется, с ним работали специалисты, приходил массажист. Тем не менее мама в такой ситуации – это необходимость. Ребенок, когда чувствует любовь к себе, начинает доверять, а потом как будто расцветает. И процесс выздоровления идет быстрее. Мне показалось, что после моих визитов к Давидику, он стал лучше кушать, поправился, появились щечки. Не подумайте, что я вся такая пришла, и дети ко мне потянулись. Просто стараюсь дать им то, что в моих силах и чего они долгое время были лишены. Ведь так случилось – мамы с папой нет рядом, а ребенок круглосуточно нуждается во внимании.

Каждому своему больничному другу улыбчивая «няня» старается уделять не меньше часа ежедневно. В день ей приходится навещать в среднем 5 – 7 детей, максимально – 10. Кто-то любит рисовать, и они вместе осваивают азы живописи. Кому-то по душе сказки – в ход идет припасенная на такой случай литература. На ура всегда принимаются настольные игры.

А с конструктором «Лего» малышня и вовсе может провозиться несколько часов подряд. Если фантазия иссякает, можно просто посчитать пальчики на руках. Главное, чтобы непоседы не заскучали. Ведь некоторые из них волей рока являются завсегдатаями больничных палат.



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– Есть мальчик – Захар – лежачий с рождения. Сейчас ему четыре. С этим малышом провожу больше всего времени, потом что он постоянно у нас, уже как сын полка, – шутит Катя. – Все, кто идет на работу, держат путь через его палату, поздоровались и разошлись по делам. Захар не говорит, а только издает звуки, но даже это – большой прогресс для него. Когда впервые читала ему книгу, он расплакался. Оказалось, мальчик не понимает, о чем идет речь. Не знает, что такое лес, солнце. Я решила начать с элементарного: показать цвета. Стали учить их по пирамидке, а потом и всё остальное освоили. Теперь Захар уже ориентируется. Со временем ему в палату купили телевизор – смотреть мультики. А одна из благотворительных организаций подарила малышу колонку со сказками.

Медперсонал детской больницы, говорит девушка, просто чудесный. Сотрудники проникаются каждой историей, которая складывается порой очень драматично, помогают, развлекают. Даже прием лекарств стараются организовать в игровой форме. У некоторых деток, поступивших сюда, нет ни сменной одежды, ни обуви. Грудничкам нужны памперсы и салфетки. С миру по нитке общими усилиями для детишек собирается все необходимое.

– Я многому учусь у своих маленьких приятелей, – признается собеседница. – Например, тому, как они умеют оставлять все проблемы. Мы вынашиваем в себе, неделю не спим. А ребенок поплакал и забыл. Доверию учусь. Если дети начинают тебе доверять, они без утайки выложат все свои секреты. Нам смешно бывает, а для них это целая жизнь. Один мальчик позвал меня как-то и говорит: «Смотри, что у меня есть». Открывает шуфлядочку, а там – две вафельки. Дорожат самой мелочью. Некоторые спрашивают: «Ну что ты, воспитываешь детей?». Это они меня воспитывают.

Лариса ВОРОНКО, председатель Брестской областной организации Белорусского Общества Красного Креста:

– Первая социальная няня появилась благодаря волонтерам Красного Креста в Гродно. Там есть Дом ребенка и часто малыши поступают на лечение в детскую областную больницу. Волонтеры, когда посещали ее, обратили внимание, что детки без мам очень несчастны, они ждут, когда их лишний раз возьмут на ручки. Вот тогда-то и возникла мысль, что нужен человек, который в этот непростой период будет находиться с таким ребенком. Первую няню взяли как волонтера. А в 2017 году на медиаплатформе «Имена» был запущен проект «Мама вместо няни» и собраны деньги на содержание социальных нянь в больницах столицы, Брестской, Гомельской, Гродненской и Минской областей. В Бресте первой к работе приступила Катя, а чуть позже появилась няня и в Барановичской детской городской больнице.