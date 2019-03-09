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Система цен на услуги ЖКХ может быть усовершенствована с учетом опыта МАРТ
10.03.2019 22:48 — Разное | Виртуальный Брест
Система образования цен на услуги жилищно-коммунальных организаций может быть усовершенствована с учетом опыта Министерства антимонопольного регулирования и торговли. Об этом в программе "Неделя" на телеканале
Президент Беларуси Александр Лукашенко недавно подписал
Как считают в министерстве, будет правильным, чтобы механизм планово-расчетных цен переродился в порядок формирования тарифной политики. Система формирования цен при этом может быть улучшена. "Возможно, она будет усовершенствована с учетом опыта Министерства антимонопольного регулирования и торговли", - сообщил Александр Терехов.
Говоря о безналичных жилищных субсидиях, министр отметил, что система работает стабильно. "За прошлый год мы знаем, что поддержка была оказана более, чем 30 тыс. семей на сумму более Br1,15 млн. Эта система работает, как в любом механизме возможны шлифовки, уточнения, чтобы она оказывалась адресно. Мы держим руку на контроле, но самое главное, что закреплено в директиве - продолжение ее оказания. Важно, что более 95% этой поддержки оказывается без хождения людей со сбором справок, то есть по выявительному принципу. Созданы такие базы данных, которые позволяют начислять поддержку без заявления гражданина", - рассказал руководитель ведомства. Он также констатировал, что за 2018 год ни одной жалобы или обращения по поводу предоставления субсидий не поступило.
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Система образования цен на услуги жилищно-коммунальных организаций может быть усовершенствована с учетом опыта Министерства антимонопольного регулирования и...
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