Система цен на услуги ЖКХ может быть усовершенствована с учетом опыта МАРТ

Система образования цен на услуги жилищно-коммунальных организаций может быть усовершенствована с учетом опыта Министерства антимонопольного регулирования и торговли. Об этом в программе "Неделя" на телеканале СТВ рассказал министр жилищно-коммунального хозяйства Александр Терехов, сообщает БЕЛТА.



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Президент Беларуси Александр Лукашенко недавно подписал Директиву №7 "О совершенствовании и развитии жилищно-коммунального хозяйства страны" . Согласно документу, до 1 декабря 2019 года надо определить порядок формирования тарифов на жилищно-коммунальные услуги для населения и юрлиц. "Фактически сегодня определены условия - что формирует себестоимость. Возникают многие домыслы и критику мы слышим, что непрозрачное тарифообразование. Но три года финансируют организации по планово-расчетным ценам, где все прописано досконально - начиная от норм расхода материалов, нормирования труда, расходов на электроэнергию, затрат на амортизацию, инвестиционная и налоговая составляющая. То есть структура себестоимости абсолютно прозрачна", - сказал министр.

Как считают в министерстве, будет правильным, чтобы механизм планово-расчетных цен переродился в порядок формирования тарифной политики. Система формирования цен при этом может быть улучшена. "Возможно, она будет усовершенствована с учетом опыта Министерства антимонопольного регулирования и торговли", - сообщил Александр Терехов.

Говоря о безналичных жилищных субсидиях, министр отметил, что система работает стабильно. "За прошлый год мы знаем, что поддержка была оказана более, чем 30 тыс. семей на сумму более Br1,15 млн. Эта система работает, как в любом механизме возможны шлифовки, уточнения, чтобы она оказывалась адресно. Мы держим руку на контроле, но самое главное, что закреплено в директиве - продолжение ее оказания. Важно, что более 95% этой поддержки оказывается без хождения людей со сбором справок, то есть по выявительному принципу. Созданы такие базы данных, которые позволяют начислять поддержку без заявления гражданина", - рассказал руководитель ведомства. Он также констатировал, что за 2018 год ни одной жалобы или обращения по поводу предоставления субсидий не поступило.