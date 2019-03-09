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«Пожар» на ЗАО «Калинка» г. Солигорска успешно ликвидирован.
10.03.2019 — Разное | Soligorsk News
28 февраля 2019 11:11 1998
«Пожар» на ЗАО «Калинка» г. Солигорска успешно ликвидирован.
Работниками Солигорского горрайотдела по чрезвычайным ситуациям в рамках единого дня безопасности проведено тактико-специальное учение на швейном предприятии «Калинка».
Для спасателей была придумана легенда, согласно которой произошло загорание в столовой предприятия, и имеется один пострадавший.
Для выполнения тактического замысла было задействовано 12 единиц техники, бригада скорой медицинской помощи. РОВД, горгаза и районных электросетей.
В ходе учений во взаимодействие с пожарными вступили и работники фабрики, которые успешно отработали такие важные действия как: сообщение в службу «101» о чрезвычайной ситуации, отключение энергоснабжения, эвакуация работников предприятия.
В завершение учений работниками штаба ликвидации ЧС Солигорского горрайотдела были подведены итоги и проведен анализ выполнения поставленных задач с указанием имеющихся недостатков.
Отдел новостей «СОЛИГОРСК — НОВОСТИ» по информации Солигорского ГРОЧС.
©Информационный отдел
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28 февраля 2019 11:11 1998 «Пожар» на ЗАО «Калинка» г. Солигорска успешно...
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