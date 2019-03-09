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«Пожар» на ЗАО «Калинка» г. Солигорска успешно ликвидирован.

10.03.2019 — Разное | Soligorsk News  
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28 февраля 2019 11:11 1998

«Пожар» на ЗАО «Калинка» г. Солигорска успешно ликвидирован.

Автор: Эдуард Кидяев. Фото: Солигорский ГРОЧС

Работниками Солигорского горрайотдела по чрезвычайным ситуациям в рамках единого дня безопасности проведено тактико-специальное учение на швейном предприятии «Калинка».

«Пожар» на ЗАО «Калинка» г. Солигорска успешно ликвидирован.

Для спасателей была придумана легенда, согласно которой произошло загорание в столовой предприятия, и имеется один пострадавший.

«Пожар» на ЗАО «Калинка» г. Солигорска успешно ликвидирован.
«Пожар» на ЗАО «Калинка» г. Солигорска успешно ликвидирован.
«Пожар» на ЗАО «Калинка» г. Солигорска успешно ликвидирован.
«Пожар» на ЗАО «Калинка» г. Солигорска успешно ликвидирован.
«Пожар» на ЗАО «Калинка» г. Солигорска успешно ликвидирован.

Для выполнения тактического замысла было задействовано 12 единиц техники, бригада скорой медицинской помощи. РОВД, горгаза и районных электросетей.

«Пожар» на ЗАО «Калинка» г. Солигорска успешно ликвидирован.
«Пожар» на ЗАО «Калинка» г. Солигорска успешно ликвидирован.
«Пожар» на ЗАО «Калинка» г. Солигорска успешно ликвидирован.
«Пожар» на ЗАО «Калинка» г. Солигорска успешно ликвидирован.

В ходе учений во взаимодействие с пожарными вступили и работники фабрики, которые успешно отработали такие важные действия как: сообщение в службу «101» о чрезвычайной ситуации, отключение энергоснабжения, эвакуация работников предприятия.

«Пожар» на ЗАО «Калинка» г. Солигорска успешно ликвидирован.
«Пожар» на ЗАО «Калинка» г. Солигорска успешно ликвидирован.
«Пожар» на ЗАО «Калинка» г. Солигорска успешно ликвидирован.
«Пожар» на ЗАО «Калинка» г. Солигорска успешно ликвидирован.
«Пожар» на ЗАО «Калинка» г. Солигорска успешно ликвидирован.

В завершение учений работниками штаба ликвидации ЧС Солигорского горрайотдела были подведены итоги и проведен анализ выполнения поставленных задач с указанием имеющихся недостатков.

Отдел новостей «СОЛИГОРСК — НОВОСТИ» по информации Солигорского ГРОЧС.

©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
 
Теги: Новости
 
 
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28 февраля 2019 11:11 1998 «Пожар» на ЗАО «Калинка» г. Солигорска успешно...
 
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