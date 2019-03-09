

«Пожар» на ЗАО «Калинка» г. Солигорска успешно ликвидирован. Автор: Эдуард Кидяев. Фото: Солигорский ГРОЧС

Работниками Солигорского горрайотдела по чрезвычайным ситуациям в рамках единого дня безопасности проведено тактико-специальное учение на швейном предприятии «Калинка».

Для спасателей была придумана легенда, согласно которой произошло загорание в столовой предприятия, и имеется один пострадавший.





















Для выполнения тактического замысла было задействовано 12 единиц техники, бригада скорой медицинской помощи. РОВД, горгаза и районных электросетей.

















В ходе учений во взаимодействие с пожарными вступили и работники фабрики, которые успешно отработали такие важные действия как: сообщение в службу «101» о чрезвычайной ситуации, отключение энергоснабжения, эвакуация работников предприятия.





















В завершение учений работниками штаба ликвидации ЧС Солигорского горрайотдела были подведены итоги и проведен анализ выполнения поставленных задач с указанием имеющихся недостатков.

Отдел новостей «СОЛИГОРСК — НОВОСТИ» по информации Солигорского ГРОЧС.