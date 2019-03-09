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Большая рыбалка в Горах – Фото

10.03.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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В эти выходные на водохранилище Запрудье в Горах прошли соревнования 3 этапа Чемпионата Беларуси по спортивному лову рыбы со льда на мормышку.

 

Большая рыбалка в Горах – Фото

 

Большая рыбалка в Горах – Фото

 

Большая рыбалка в Горах – Фото

 

Большая рыбалка в Горах – Фото

 

Большая рыбалка в Горах – Фото

 

Большая рыбалка в Горах – Фото

 

Большая рыбалка в Горах – Фото

 

Большая рыбалка в Горах – Фото

 

Большая рыбалка в Горах – Фото

 

Большая рыбалка в Горах – Фото

 

Большая рыбалка в Горах – Фото

 

Большая рыбалка в Горах – Фото

 

Большая рыбалка в Горах – Фото

 

Большая рыбалка в Горах – Фото

 

Большая рыбалка в Горах – Фото

 

Фото Михаила Левцова


 
 
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  В эти выходные на водохранилище Запрудье в Горах прошли соревнования 3 этапа Чемпионата Беларуси по спортивному лову рыбы со льда на мормышку.                        ...
 
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