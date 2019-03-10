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Алексей Бага о поиске новых игроков: «Смотрим повсюду. Иногда хочется, но не можется»

10.03.2019 23:12 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. До старта футбольного сезона в высшей лиге остаётся не так много времени, сообщили в программе «Неделя спорта».

Алексей Бага о поиске новых игроков: «Смотрим повсюду. Иногда хочется, но не можется»

Однако команды уже вышли на поле, причём не только ради тренировок. Четвертьфинал Кубка Беларуси заставил в эти выходные истинных фанатов либо прийти на стадион, либо примкнуть к голубым экранам.

Алексей Бага о поиске новых игроков: «Смотрим повсюду. Иногда хочется, но не можется»

Алексей Бага о поиске новых игроков: «Смотрим повсюду. Иногда хочется, но не можется»

Особенно интересным выдался поединок борисовского БАТЭ против «Ислочи». Казалось бы, в этом противостоянии не может быть никакой интриги. Но не тут-то было. Команды показали абсолютно равную игру, и счёт на табло с финальным свистком был таким же – 1:1.

Алексей Бага о поиске новых игроков: «Смотрим повсюду. Иногда хочется, но не можется»

Александр Шагойко, защитник ФК «Ислочь»:
Всегда настраиваемся только на положительный результат. Конечно, так говорят все, но сегодня была одна из многочисленных весенних игр: тяжелые и не позволяют что-то придумать.

И всё-таки, несмотря на всю серьёзность настроя каждой из команд-участниц, кубковые матчи – это еще и возможность посмотреть на игроков, наиграть состав и посмотреть, на что способны новички.

Алексей Бага о поиске новых игроков: «Смотрим повсюду. Иногда хочется, но не можется»

Недавно состав «желто-синих» пополнил исландский новобранец Виллюм Тор Виллюммсон. Во время матча к нему было пристальное внимание, как со стороны болельщиков, так и со стороны тренерского штаба. И он не подвёл – единственный гол в ворота «Ислочи» принадлежит ему. Однако полузащитник – лишь первый шаг в селекционной кампании клуба.

Алексей Бага о поиске новых игроков: «Смотрим повсюду. Иногда хочется, но не можется»

Алексей Бага, главный тренер ФК БАТЭ:
Смотрим повсюду. Иногда хочется, но не можется. А порой можется, но там ребята посмотрели на наши поля, гостиницы и сказали: «I’m sorry», но мы поиграем дома.

Если говорить, куда смотреть, сейчас, я как-то говорил, что от Колумбии до Хабаровска можно смотреть, – всё, что угодно. Все играют: уже и корейцы играют в Англии, и исландцы, и шведы. На самом деле, поиск идет достаточно обширно, но мы не находимся в таких реалиях, когда нажал на кнопку телефона и к тебе уже летят. Иногда, как говорится, нужно помудохаться.

Алексей Бага о поиске новых игроков: «Смотрим повсюду. Иногда хочется, но не можется»


В свою очередь комплектация состава «Ислочи» не может не радовать глаз преданного болельщика команды. Из последних усилений – бразильский полузащитник Тео Майя, молодой гвинейский нападающий Момо Янсане, а также отличившийся вчера забитым мячом белорус Александр Макась. Такая кадровая политика – доказательство тому, что в сезоне ребята настроены если и не играть в финале, то хотя бы за него всерьёз побороться.

Алексей Бага о поиске новых игроков: «Смотрим повсюду. Иногда хочется, но не можется»

Виталий Жуковский, главный тренер ФК «Ислочь»:
Современный футбол таков, что нужно уметь противодействовать сопернику. Мы и пытаемся противодействовать каждому сопернику, вне зависимости – от БАТЭ и других команд. Просто смотрим, как лучше сыграть, а получится или нет – уже другой вопрос.

У нас не так много полузащитников, поэтому хотим усилить опорную зону. Макаров полтора месяца без тренировок, восстанавливается, хочется, чтобы он быстрее выздоровел. И мы интенсивно работаем, чтобы подписать еще одного опорного полузащитника.

Алексей Бага о поиске новых игроков: «Смотрим повсюду. Иногда хочется, но не можется»

Впереди у двух команд ещё одно противостояние, только уже на минском поле. БАТЭ и «Ислочь» схлестнуться в поединке 14 марта.

Футболисты БАТЭ сыграли вничью с «Ислочью» в 1/4 финала Кубка Беларуси. Комментарий Алексея Баги
 
 
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Новости Беларуси. До старта футбольного сезона в высшей лиге остаётся не так много времени, сообщили в программе «Неделя спорта». Однако команды уже вышли на...
 
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