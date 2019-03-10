Советы, как удобно расположить бытовые приборы



Начало ремонта сопряжено с большим количеством вопросов, одним из которых часто является логичность обустройства помещения техникой. Предлагаем ознакомиться с вопросом, как расположить бытовые приборы в квартире или доме.

Обустройство розеток





Иногда техника вешается не там, где нужно, по причине неправильного расположения розеток. Поэтому проработать расположение розеток в тесной связи с расположением бытовой техники следует еще на начальном этапе ремонтных работ. Перед установкой розеток определитесь с высотой прикроватных тумб, другой мебели, где будут бытовые приборы.

Кондиционеры в помещении





Распространенная проблема — неправильное размещение кондиционера. Часто местоположение определяется легкостью монтажа. Однако при установке лучше исходить из параметров помещения, а также направления потоков воздуха. Не рекомендуется вешать кондиционеры так, чтобы потоки воздуха направлялись непосредственно на кровати взрослых, детей. Практичным будет решение установить кондиционер в коридоре, чтобы он охлаждал или прогревал сразу несколько комнат. В таком случае лучше выбирать более мощные модели.

Установка роутеров





Для максимально эффективной работы роутера его помещают в центре квартире. Это позволит полноценно использовать сигнал во всех комнатах. Прятать устройства в шкафах, за зеркалами, конструктивными элементами не рекомендуется, поскольку это приводит к ухудшению сигнала.

Крепление телевизора





Возле телевизора и тумбы, где он располагается, часто много торчащих проводов. Это распространённая проблема. Чтобы избежать подобного рекомендуется расположить тумбу плотно к стене, а розетки отмерить на нужном уровне: между полками, на которых устанавливается сопутствующая техника. Также популярная ошибка — установка телевизора напротив солнечных лучей, что приводит к появлению бликов, мешающих полноценному просмотру. Высоту расположения телевизора регулируют таким образом, чтобы глаза смотрящего находились по центру экрана. Это гарантирует комфортный просмотр.

Правильная установка посудомоечной машины





Также возникают вопросы, как расположить бытовые приборы на кухонном пространстве. При установке посудомоечной машины следует учитывать, что она должна стоять в одну линию с мойкой, максимально приближённо к ней. Важное условие — дверцы посудомойки и кухонного шкафчика не должны формировать угол, ведь в противном случае будет сложно и выбрасывать остатки еды, и погружать посуду. Не рекомендуют размещать посудомойку в углу, ведь часто машина открывается в начале мытья, чтобы добавить пару тарелок. В таком случае пары начинают попадать на кухонные фасады, что сказывается на них не лучшим образом.

Проблемы с холодильником





Единственная проблема с установкой холодильника — неподходящий размер. Поэтому тщательно измеряйте свободное пространство для техники и учитывайте расположение розетки.

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