Мастика для кузова: защищаем автомобиль от коррозии



Для автовладельцев не секрет тот факт, что за автомашиной требуется постоянный уход. К таким действиями относится гидрофобная обработка рамы, колесных арок, днища, иных частей кузова. Защитить автомобиль от ржавчины поможет мастика для кузова, которая продлит жизнь кузовным элементам. Если провести правильную обработку днища, то в значительной мере повысится поглощение шума от ударов мелких камешков.

Чтобы усилить практические возможности этих гидроизоляционных средств, составы дополняют модификаторами ржавчины, разного типа ингибиторами. Добавки не только предотвращают кузов от воздействия влаги, а еще и «съедают» коррозию.

Группы антикоррозийных мастик

Мастика для кузова на рынке представлена широким ассортиментом. Однако по принципу действия материал разделяют на три основных вида.

Сланцевая — тип мастики, которая способна обеспечить гидроизоляцию открытых частей кузова. Обрабатывают ей днище автомашины, колесные арки для образования водоотталкивающей плёнки.

Битумно-каучуковая представляет собой густую эластичную мастику, которая оберегает поверхности машины от коррозийных проявлений, которые могут появиться в результате попадания воды, ударов песка, камня, гравия. Высокую степень адгезии с обрабатываемой поверхностью, а также необходимую для сцепления эластичность обеспечивает каучук, входящий в состав. При этом каучук служит и демпфером, «гасящим» силу удара по кузову камнями мелких фракций.

В продаже есть мастика для кузова, в основе которой эпоксидные смолы и полимеры. Это защитный состав обладает высокой эластичностью благодаря наличию пластификаторов и полимеров. Материал этой группы создает износостойкую и надежную пленку, способную продержаться на кузове длительное время.





О достоинствах автомобильной мастики

Защитить кузов автомобиля от ржавчины и влаги может любой из перечисленных видов. Однако обработку выполнять следует грамотно, тогда она оправдает себя.

Веским аргументом для покупки готовой пасты называют доступную стоимость, которая будет ниже средств защиты активного вида. Если сравнить стоимость нескольких видов материалов, то более бюджетный вариант — битумно-каучуковая мастика для кузова.

Еще одним плюсом будет возможность восстановить защитный слой в случае возникновения трещин таким же составом, который использовался ранее.

Неопровержимые доводы

Очередным доказательством того, что мастика для кузова — приобретение полезное и практичное — удобное нанесение составов на кузовные части. Опытными автолюбителями машина часто обрабатывается самостоятельно на смотровой яме в собственном гараже. Для проведения работ не требуется специальное оборудование. Достаточно шпателя либо плоской широкой кисти.

Необходимо учесть, что на определенном очаге растрескавшийся защитный слой можно восстановить без удаления всего покрытия. Но в этом случае должна использоваться мастика той же группы, что и старая. Если же наносить разные составы, то они не будут иметь необходимой степени сцепки, плохо соединяясь между собой. Покрытие будет отслаиваться, трескаться, терять защитные свои свойства.





Последствия несвоевременного ухода

Нарушение целостности поверхности кузова чревато неприятными моментами — трещинами, появлением очагов коррозии. Причин для этого много. Основные факторы — эксплуатация автомобиля в неблагоприятных погодных условиях, с резкими колебаниями температур.

Всех этих напастей можно избежать, если обрабатывать днище своевременно. Мастика для кузова — вещество вязкой консистенции и недостаточной текучести. Поэтому работу следует проводить тщательно, прорабатывая даже самые труднодоступные места.

Если вам нужен кузовной ремонт в Минске , заходите в каталог TAM.BY